Investitionen die sich lohnen

Grund dafür sind zahlreiche Innovationen in der Berufsausbildung. Sie haben die Qualifizierung der Auszubildenden in den vergangenen Jahren effizienter gemacht. Nicht nur die Jugendlichen profitieren von einer abgeschlossenen Berufsausbildung, auch der Staat und die Gesellschaft haben etwas davon: Gut ausgebildete Arbeitnehmer führen mehr Steuern ab und benötigen weniger Sozialleistungen als Geringqualifizierte.

Für die Unternehmen fällt die Rechnung allerdings nicht ganz so eindeutig aus – zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), welche die Kosten und den Nutzen der Berufsausbildung für das Jahr 2007 untersucht hat : Im Schnitt kostet ein Auszubildender die Unternehmen knapp 3.600 Euro jährlich. Am aufwendigsten ist die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik mit gut 15.500 Euro Nettokosten pro Azubi und Jahr.

Es gibt aber auch Ausbildungsberufe, in denen die Lehrlinge Nettoerträge erwirtschaften. Die Fachverkäufer im Nahrungsmittelhandwerk rangieren hier an erster Stelle: Sie tragen rund 6.800 Euro pro Jahr zum Betriebsergebnis bei. Ein Plus liefern auch Hotelfachleute, Bäcker, Friseure sowie medizinische und fachmedizinische Fachangestellte. Kosten senken können die ausbildenden Unternehmen vor allem dann, wenn die Lehrzeit zu Ende geht: Übernimmt ein Betrieb seinen Azubi, spart er Aufwendungen für die Rekrutierung und Einarbeitung externer Fachkräfte. Diese Rechnung geht bei 57 Prozent aller Absolventen auf.

