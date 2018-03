Eyes & Ears of Europe

Nachdem die exzellent besetzten Fachjuries und die 60-köpfige europäische Online-Endjury die Einreichungen aus dem In- und Ausland bewertet haben, stehen jetzt die Gewinner der 18. Internationalen Eyes & Ears Awards fest. Die Preisträger werden erst am 27. Oktober bei der Preisverleihung in München bekanntgegeben.