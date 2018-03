Mobiles SEO und dessen Herausforderungen

Smartphones und Tablets werden mehr und mehr zum Surfen im Internet genutzt. Dies hat auch der Suchmaschinengigant Google erkannt und stellt seit einigen Jahren spezielle Anforderungen an mobile Webseiten. So soll der Nutzer auch auf dem Smartphone oder Tablet gezielt die Informationen finden, die er sucht. Wir erklären Ihnen worauf Sie beim mobile SEO achten müssen.

Mobile Webseiten brauchen Mobile SEO

Wenn jemand wissen will, wo die nächste Pizzeria ist oder was im Kino kommt, greift zum Smartphone und sucht dort. Schon 2015 hatte die Google-Suche mehr Anfragen von mobilen Geräten als von Laptops oder Computern. Wenn Sie eine Website betreiben und in der Google-Suche gut auffindbar sein möchten, dann sollten Sie nicht nur über mobile Webseiten verfügen, sondern auch an Mobile SEO denken: Schließlich gilt für das Ranking bei Google die Usability mobiler Seiten als ernst zu nehmender Faktor. Hier die entsprechenden Potentiale, Maßnahmen und Strategien zu identifizieren ist eine herausfordernde Aufgabe. Full Service Online Marketing Agenturen wie die Online Solutions Group haben die nötige Erfahrung, um entsprechende Strategien zu entwickeln.