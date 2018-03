„Nur“ die Erfindung einer „Impf-Lobby“?

Eine neue Studie macht Indizien für diese These aus. Die Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Publizistik aus dem Wiesbadener VS Verlag erschienen.

"Aufgrund oftmals niedriger journalistischer Qualität..."

Die Schweinegrippeimpfung habe sich 2009 auf Grund oftmals niedriger journalistischer Qualität, der ungeprüften Wiedergabe von Pressemitteilungen und dem Verzicht auf weitere unabhängige Expertenmeinungen zu einem Thema von hohem Nachrichtenwert in einer nachrichtenarmen Phase – dem sogenannten Sommerloch – entwickeln können. Dass es sich dabei nicht um einen reinen Selbstläufer der Presse handele, sondern zusätzlich der Einfluss Dritter anzunehmen sein, zeige unter anderem die frühe umfassende Impfempfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO trotz größtenteils milder Krankheitsverläufe.

Indizienkette für die Behauptung des Lobbying-Vorwurfs erstellt

Das Team um Dr. vom Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Jena hat für die aktuelle Studie methodisches Neuland betreten. Nicht nur klassische Formen der öffentlichen Kommunikation haben die Wissenschaftler analysiert, sondern auch Formen vermeintlich nicht-öffentlicher Kommunikation. Nach der Auswertung von Inhaltsanalysen von Berichterstattungen und Pressemitteilungen, Interviews mit Fachjournalisten, Netzwerkanalysen und Internetrecherchen zu Biografien haben die Experten zwar keine Beweise für den Lobbying-Vorwurf ausmachen können, präsentieren aber eine Indizienkette für diese Behauptung.

www.publizistik-digital.de

