Servicestudie Mobilfunkshops

Kunden erhalten oft keine passende Empfehlung

Im dichten Mobilfunkdschungel verlieren Verbraucher schnell den Überblick: Welches Handy erfüllt die persönlichen Anforderungen am besten? Welcher Tarif ist der günstigste für das eigene Telefonieverhalten? Orientierung verspricht die persönliche Beratung in einem Mobilfunkshop. Doch oft erhalten Kunden hier keine passende Empfehlung. So das Ergebnis einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv.