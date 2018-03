Dortmunder Unternehmerpaar beim 1. Internationalen Speaker Slam München - Weltrekord

Über 50 Experten trafen sich am 02.Februar 2018 im Hilton Hotel München-Flughafen, um den weltweit grössten Speaker Slam abzuhalten. Im ausverkauften Saal. Trotz Zusatzbestuhlung mussten viele Zuschauer stehen. Es wurde 5 Stunden lang ein Feuerwerk an 5 minütigen Reden gezündet. Am Ende wurden die Redner vom Publikum mit standing ovations gefeiert, nachdem Sie vom Publikum noch einmal gemeinsam auf die Bühne gefordert wurden.

und sind beim Weltgrößten Rednerwettstreit- Speaker Slam München im Finale. Es hat noch nie einen Speaker Slam mit so vielen Rednern gegeben! Die Zuschauer sahen einen spannenden und abwechslungsreichen Vortragswettbewerb, bei dem die Teilnehmer ihre Herzensthemen in nur fünf Minuten präsentieren. Genau 54 Teilnehmer schafften es, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Das Dortmunder Unternehmerpaar und überzeugten Ihr Publikum mit ihren grandiosen Reden. „Die Stimme des Erfolges“ von war inspirierend, und durch den mitreissenden Vortrag über die äußere und innere Stimme des Erfolges anhand der Geschichte von Engelchen und Teufelchen- die im Kinderbett vertauscht wurden, abwechslungsreich und bot überraschende Betrachtungsweisen einer häufig benutzten Metapher. Die Zuhörer waren von der Lebendigkeit des Vortrages mehr als nur überzeugt.

’s spannender Vortrag : „die Belohnung liegt hinter der Angst“, anhand der Geschichte, wie er bei seiner erste Autorallye Angst erlebte und überwinden lernte, und was das mit beruflichem Erfolg zu tun hat, war einfach nur eindrucksvoll und plastisch im Erleben.

Die Zuhörer konnten neue Anregungen für den konstruktiven Umgang mit Ideen und der Angst ins tägliches Leben mitnehmen.

Die Jury die den Gewinner ermittelten, bestanden aus Jörg Rositzke (Chefredakteur „Hamburg 1“), Nicole Schlösser (Manager New Business der Lufthansa Group), Martina Kapral (Redneragentur PotentialAG) sowie Prof. Frank Serr (Frank Serr Showservice International).

Er war ein grandioser, abwechslungsreicher Abend mit einem Feuerwerk an Impulsen.

(Redaktion)