Grünwalder Kanzlei erneut unter den besten Steuerberatern

Dies ist das Ergebnis des jährlich durchgeführten Branchenrankings des Hamburger Institutes Statista. Nachdem die Kanzlei bereits in den vergangenen Jahren in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurde, kann sie sich nun gleich über fünf Spitzenplatzierungen in den Rubriken „Unternehmensnachfolge“, „Umwandlung/Umstrukturierung und M&A“, „Industrie & Produktion“, „Handwerk, Immobilien, Bauwirtschaft“ sowie „Gesundheit & Pharmazie“ freuen. LKC Kemper Czarske v. Gronau Berz in Grünwald ist Hauptsitz der vorwiegend in Bayern tätigen LKC-Gruppe, die zu den 15 führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland gehört.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer Expertise erneut unter den besten Steuerkanzleien in Deutschland sind“, sagt Kanzleipartner und Steuerberater . „Dies ist eine lobende Bestätigung für unsere Arbeit.“ Auf den Lorbeeren wolle man sich allerdings nicht ausruhen, betont er. „Das Berufsfeld Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung gewinnt zunehmend an Komplexität. Wir werden daher die erneute Auszeichnung zum Anlass nehmen, um unsere Leistungen in allen Tätigkeitsbereichen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Denn nur so können wir auch in Zukunft für unsere Mandanten die bestmöglichen Arbeitsergebnisse erzielen.“ Sein besonderer Dank gelte den engagierten Kollegen, die gewillt seien, sich fach- und themenspezifisch immer auf den aktuellsten Wissensstand zu bringen.

Das Hamburger Institut Statista erstellt im Auftrag des Magazins Focus jährlich ein bundesweites Ranking von Steuer- und Wirtschaftskanzleien, bei dem insgesamt 19 Arbeitsgebiete der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sowie zehn Branchen berücksichtigt werden.

