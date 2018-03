Erste Jobmesse für Top-Kräfte mit Erfahrung

Diskutiert wird die Thematik „Besondere Qualifikationen ‚älterer‘ Arbeitnehmer“ seit Jahren. Längst ist bekannt, dass sie Wissen und Erfahrung mitbringen, über die viele junge Arbeitnehmer noch nicht verfügen. Zudem fürchtet man sich allerorts vor dem „War for talent“. Dennoch: Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist relativ unverändert.

Jobsuchende ab 40/45/50 tun sich schwer.

Dies möchten die Organisatoren von job40plus nun ändern und haben ein Angebot entwickelt, das speziell auf die Vermittlung dieser Zielgruppe zugeschnitten ist.

Die erste job40plus findet am 13. April 2011 in München statt und hat den Fokus Automobil.

Angesprochen sind alle Berufsgruppen an, die in dieser Branche tätig sind, also u.a. Ingenieure, Informatiker mit den Schwerpunkten Industrielle- und Business-IT, BWLer/Kaufleute, Vertriebs- und Marketingspezialisten.

Die Schirmherrschaft hat die bayerische Staatsministererin für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, Christine Haderthauer übernommen.

Job40plus bietet beiden Seiten enorme Vorteile, denn gerade für den Jobwechsel ab 40 spielt die persönliche Begegnung eine bedeutende Rolle. Jobsuchende haben die einmalige Chance, qua Person zu überzeugen. Recruiter vermeiden Fehlentscheidungen, die nur auf einem Papiereindruck basieren. Und Bewerber wie Unternehmen erkennen sofort, ob die Chemie stimmt. Ein Fakt, der umso wichtiger

wird, je älter ein Bewerber ist.

Organisatoren der neuen Messe sind Sabine Hildebrandt-Woeckel und Christine Schretter. Beide arbeiten seit 15 Jahren zusammen und verfügen über vielfältige Erfahrung sowohl in der Personalarbeit als auch in der Organisation von Messen.

Ausführliche Infos über das neue Konzept und die Initiatorinnen unter

www.job40plus.de

