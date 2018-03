Gesucht, gefunden

Der Kölner Finanzprofi und Netzwerker, Martin Müller, bringt das zusammen, was zusammengehört: Personen, die sich für Finanz- und Versicherungsthemen interessieren und Finanzprofis, die ihre Kunden auf Wunsch persönlich und kompetent beraten. In seiner Funktion als Teamleader Maklermanagement Deutschland für wefox hat Müller in der Serviceplattform ein ideales Kommunikationsnetzwerk für sich und seine Kunden gefunden, das genau diese Verbindung möglich macht. Sein Motto: Online finden, offline binden. Wie das geht, erklärt Martin Müller im Interview mit business-on.de.