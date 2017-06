Sparen bei 8.000 Onlineshops

Zunächst beispielsweise auf www.gutegutscheine.de surfen und dann den bevorzugten Shop in das Suchfeld auf der Startseite eingeben. Prompt erfolgt die Weiterleitung auf eine Seite, die alle Gutscheine und Rabatte ihres Wunschshops auflistet. Jetzt nur noch ein klick auf das grüne Feld mit „Zeige Gutschein“, und schon wird ein entsprechender Gutscheincode angezeigt. Den muss man kopieren und während des Bestellvorgangs eingeben. Dann ein Klick auf „Gutschein einlösen“, und schon wird der entsprechende Betrag sofort von der Rechnung abgezogen.

Darüber hinaus wird der User, wenn er denn möchte, von den Gutschein-Anbietern regelmäßig per Newsletter über aktuelle Aktionen informiert. Wenn vom gewünschten Shop gerade kein Rabattgutschein zur Verfügung steht, lohnen sich dennoch ein Klick und ein Blick. Denn oft wird etwa der Versand kostenfrei gestellt, oder es winken Schnäppchen auch ohne Coupon. Die Marketingstrategen jedenfalls werden sicher weitere Ideen in der Hinterhand haben, um das rege Interesse an den Gutscheinen aufrecht zu erhalten.

Sämtliche Branchen reiten mit auf der Gutscheinwelle, die durchs Internet schwappt wie ein Tsunami. Anfangs waren die Gutscheincodes noch versteckt auf Webseiten platziert, der Kunde musste quasi auf die Jagd gehen, um die kleinen Bonbons, die den Preis reduzieren, auch zu finden. Inzwischen werden die Gutscheine sozusagen auf dem Silberteller präsentiert.

Besonders frühzeitig hat die Gastronomie das Potenzial erkannt. Viele Aktionen fahren die Gastronomiebetriebe unter dem Motto „Iss zwei – zahl eins“. Für die Restaurants rechnet sich die Aktion: neue Gäste werden angelockt und vielleicht sogar zu Stammkunden, ein per Gutschein gefülltes Lokal macht auf die Gäste einen besseren Eindruck, und schließlich sorgt daraus entstehende Mundpropaganda für weitere neue Gäste.

(Redaktion)