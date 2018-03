Tourismus

Boundless Southern Africa, eine Tourismus-Marketing-Initiative für Reisen in grenzüberschreitende Schutzgebiete (Transfrontier Conservation Areas, TFCAs) im südlichen Afrika, ist in diesem Jahr zum ersten Mal auf der ITB vertreten: in der Afrika-Halle 20 (Stand 107) und in der Abenteuer-Halle 4.1 (Stand 251).