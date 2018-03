10,5 Mio. Euro BMWi-Fördermittel für Forschungskooperationen nach NRW

In den ersten neun Monaten nach Programmstart wurden aus dem Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) bis Ende Februar 10,5 Mio. Euro für 83 Kooperationsprojekte von Firmen und Forschungseinrichtungen bewilligt – nach Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern ein Spitzenwert. Seit Anfang Februar können mittelständische NRW-Technologiefirmen auch eine Förderung einzelbetrieblicher Vorhaben in Forschung und Entwicklung (FuE) beantragen.

Die Highlights der aktuellen Industrieforschung – neue Produkte, Lösungen, Verfahren und Dienstleistungen - werden am 1. Juli auf dem Innovationstag Mittelstand des BMWi in Berlin präsentiert. Bei der 16. Leistungsschau mit diesmal mehr als 150 Innovationen sind 30 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen wiederum mit Spitzenexponaten vertreten. Die Silence Aircraft GmbH aus Verl reist mit einem geschwindigkeitsgeregelten Verstellpropeller nach Berlin. Aus Telgte-Westbevern kommt ein matratzenloses Pflegebett mit integrierter Dusche; von der in Remscheid ansässigen Forschungsgemeinschaft Werkzeuge ein Versuchsstand, mit dem es erstmals binnen weniger Minuten und noch dazu zerstörungsfrei möglich sein soll, die Korrosion von Messern und anderen Schneidwaren treffsicher zu beurteilen. Die Gerstel GmbH aus Mühlheim an der Ruhr hat mit Forschungspartnern einen multifunktionalen Laborroboter entwickelt. Haupteinsatzfeld ist die Probenvorbereitung für die chemische Analyse u. a. von Wasser und Lebensmitteln. Mittelständler aus Bad Driburg sind beim Innovationstag mit einem ganz besonderen Selbstbedienungsterminal zur Anwendung in Bibliotheken vertreten: Die neue Technik ist behindertengerecht und soll zeitraubende Verwaltungsvorgänge und Recherchen für Benutzer und Bibliothekspersonal vereinfachen sowie die Ausleihe automatisieren.

Die im Juli 2008 gestartete ZIM-Förderung war im Rahmen des Konjunkturpakets II für 2009 und 2010 um jährlich 450 Mio. Euro erhöht und zudem auf Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten erweitert worden. Bundeswirtschaftsminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg hatte zum Start der erweiterten ZIM-Förderung Mittelständler und deren Forschungspartner zur Eile gemahnt. Anträge für Fördermittel aus dem Investitions- und Tilgungsfonds müssten als konjunkturelle Maßnahme bis spätestens Ende 2010 beantragt sein und stünden bis Ende 2011 zur Verfügung. www.zim-bmwi.de

