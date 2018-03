Franchise-System Ultimo profitiert von Besucheransturm

„Der Beratungsbedarf für Gründer und Unternehmer ist immens hoch,“ stellt Wörmann fest. Es herrsche große Unsicherheit darüber, wie man sich während der Krise verhalten soll und ob sich eine Gründung überhaupt noch lohne. „Gerade jetzt sind auch in der PR und im Marketing echte Unternehmertugenden gefragt: ein eigenes Profil haben, für Bekanntheit sorgen, neue Kunden akquirieren und bestehende zu binden“, weiß Kommunikationsexperte Falk Al-Omary, Ultimo-Partner in Siegen. Er berät seine Kunden deshalb verstärkt in Sachen Eigen-PR und Selbstinszenierung und präsentierte seine Botschaft interessierten Gründern im NewCome-Ausstellerforum.

„Eine Erfolgsgeschichte in Sachen Akquise“ erzählte dagegen Carmen Goglin ihren Zuhörern. Neben der guten Idee sei für das Verkaufen eben auch wichtig, dass ein Kundenstamm vorhanden ist, so die Reutlinger Unternehmerin, die ihre Kunden in Sachen Personal, Gründen, Einsparen und Controlling berät. Konsequente Akquise sei von Anfang an von großer existenzieller Wichtigkeit und verliere nie an Bedeutung.

Goglin war auf der Stuttgarter Messe das beste Beispiel dafür, dass sich Professionalität und Herzlichkeit nicht ausschließen – im Gegenteil: Im Anschluss an ihren Vortrag lud sie ihre Zuhörer zu einem „kleinen“ Umtrunk am benachbarten Ultimo-Stand ein. Sie hatte nämlich just an jenem 28. März Geburtstag. „Da brach dann der Stand endgültig aus allen Nähten“, erinnert sich Wörmann und zieht eine äußerst positive Bilanz aus der Messe – sowohl für die Systemzentrale als auch für die einzelnen Partner. Rund 50 Netzwerkinteressenten und 25 Neukontakte für seine Franchise-Partner sind das hervorragende Ergebnis. Das könne sich sehen lassen, so der Ultimo-Chef.

Hintergrund / Über Ultimo und q2b:

Das rund 140 Partner starke Ultimo-Netzwerk gehört zum zweiten Mal in Folge laut Redaktion der Zeitschrift „starting-up“ (Heft 09/2008) den 30 schnellstwachsenden Franchise-Systemen in Deutschland an. Und seit drei Jahren ist man eine feste Größe unter den Top 100 Franchise-Systemen, die erstmals 2006 vom Wirtschaftsmagazin Impulse ermittelt wurden. 2006 wurde Ultimo bereits unter die zehn expansionsstärksten Systeme ihrer Sparte mit „lukrativen Zukunftsaussichten“ gewählt.

Ultimo ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Das System verzeichnet jährlich einen Zuwachs an neuen Partnern von fünf bis zehn Prozent. Ultimo besteht aus zwei Servicebereichen: Ultimo bietet Büro- und Verwaltungsdienstleistungen; und unter dem Dach von quality to business - q2b arbeiten Grafiker, Designer, Producer, Texter oder Fotografen. Als Teil des gesamten Netzwerkes bieten die Partner ihren Kun­den eine umfassende Dienstleistungspalette an. Das geht von Gründer- und Unternehmensberatung über Hilfe bei den laufenden Lohn ­abrechnung bis hin zur Textgestaltung und der Umsetzung ganzer Werbestrategien. Durch die Netzwerkanbindung können die einzelnen Unternehmer auch größere Aufträge annehmen.

