Es mag abgedroschen klingen: „Der Orient trifft den Okzident“. Aber wenn sich eine Region in der Geschichte den Titel „Scharnier zwischen Abendland und Morgenland“ verdient hat, ist es der Norden Marokkos. Zwischen römischen Ruinen und den Souks der Königsstädte, zwischen den Küsten des Atlantiks und den Bergen des Mittleren Atlas findet man sie, die Spuren Afrikas in Europa und die Spuren Europas in Afrika. Mit Tischler Reisen lernt man diese Spuren lesen.