Lotteriesteuer

Die Lottowirtschaft in Deutschland ist stabil. Der Staat generiert allein durch die Lotteriesteuer jährlich mehr als 1 Milliarde Euro. Das Geld fließt in soziale, kulturelle und Sport-Projekte. Dennoch profitieren Staat - und in einem gewissen Rahmen auch das Allgemeinwohl - am Misserfolg und Leid einzelner.