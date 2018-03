Public Viewing in vielen hessischen Städten

Im Spielort Frankfurt hat die Stadt eine Fanmeile am Main aufgebaut. Dort werden auf drei großen Leinwänden alle Spiele der Weltmeisterschaft gezeigt, wie ein Sprecher der Stadt erläuterte. In anderen hessischen Städte werden hingegen nur die Spiele mit deutscher Beteiligung auf großen Leinwänden gezeigt.

In Wiesbaden können die Begegnungen der deutschen Mannschaft im Kurpark verfolgt werden. Dort sei Platz für 5.000 Menschen, sagte Robert Frowein von der Kurhaus Wiesbaden GmbH. Bei den ersten Gruppenspielen sei wohl noch nicht mit so viel Andrang zu rechnen. Aber ab dem Viertelfinale werde die Zahl der Interessierten sicher anziehen. Beim Finale könne vielleicht die Marke von 5.000 Besuchern erreicht werden, falls die deutsche Mannschaft daran beteiligt sei.

Weitere Städte mit Angeboten

Die Spiele der DFB-Frauen können auch in Darmstadt in größerer Gruppe angefeuert werden. Die Stadt bietet zwar nach eigenen Angaben kein Public Viewing an. Dafür zeigt unter anderem das Kulturzentrum Centralstation die Gruppenspiele der deutschen Mannschaft sowie die Begegnungen ab dem Viertelfinale.

Diese Spiele werden auch in Gießen gezeigt. Wie Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich erläuterte, gibt es auf dem Open-Air-Kinogelände im Schiffenberger Tal Platz für bis zu 1.000 Menschen. Das Konzept sei etwas gemütlicher als bei der WM der Männer.

Wie im vergangenen Jahr bei der WM der Herren können Vereine, Gaststätten und Kneipen in Kassel online in den Veranstaltungskalender eintragen, wenn sie die Spiele zeigen. Bisher laufe das Angebot langsam an, sagte ein Sprecher der Stadt. Er rechne aber noch mit weiteren Einträgen.

(dapd )