Kunst im Pool

Wasser raus, Kunstwerke rein

Ungewöhnliche Ausstellungsorte gibt es in Düsseldorf einige. Seit fünf Jahren wird am Rheinufer Kunst im Tunnel gezeigt; Freigang – Kunst im Knast heißt es vom 24. bis 25. März in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Ulmer Höh. Kunst im Pool, kurz KiP, gibt es seit September in Düsseldorf-Unterbach.