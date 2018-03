Appartement: Zimmer frei!

Auch wenn man meint schon alles an Artistik auf der Bühne gesehen zu haben. Irrtum: Die aktuelle Show im GOP Varieté Theater in Essen verblüfft auch Insider. Dieses Mal nicht nur mit unglaublicher Akrobatik, sondern auch mit einer schönen Geschichte und die geht so: Madame und Monsieur du Fèvre sind adelig und total pleite. Etliche Zimmer ihrer Pariser Altbauwohnung musste das distinguierte Paar bereits untervermieten. Vornehmlich an junge Wilde, die das geordnete Leben der beiden konsequent auf den Kopf stellen, wobei die du Fèvres – gespielt von " “ auch nicht ohne sind. Der Kanadier überzeugt mit einer Parodie auf die klassische Messerwerfernummer. Und für den Mund-zu-Mund-Austausch von Trauben und Bananenstücken durch die Luft ist es gut, dass er seine Partnerin wohl etwas näher kennt.

Thibault Theyssens mit dem Cyr-Ring

© Alexander Dacos

Die meisten der Artisten kommen von weit, aus Kanada oder Australien, und gastieren mit ihrer Show in Essen. Ausgebildet in der Zirkusschule von Montreal entzückte aus Kanada mit ihrer Luftartistik. Absolut irre die Partnerakrobtik der drei Australier , und am Russischen Barren und mit bzw. auf dem Vertikalseil. leitet die Zirkus-Schule „Sky High Trapeze“ in Australien. Nach Auftritten in Japan, den USA, Hongkong und Neuseeland hat sich nun nach Europa aufgemacht. Auf besondere Effekte setzt der Kanadier mit seiner Saugglocke-Pümpel-Nummer, der Belgier in schwarzer Unterwäsche verschmilzt mit dem kreisenden Cyr-Ring und die rothaarige Ukrainerin zeigte eine bewegende Hula Hoop-Show.

"Appartement" wird bis zum 29. April gespielt. Spieldauer:ca. 2 Stunden inkl. Pause

(Susan Tuchel)