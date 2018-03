Messen & Veranstaltungen

OMR 2018

Auf dem OMR Festival - vom 22. bis 23.3.2018 in Hamburg - setzt die Digital Marketing Agentur metapeople gleich am ersten Tag ein Highlight. Sie veranstaltet ab 16:30 Uhr in Halle B1 der Messe eine exklusive 90-minütige Masterclass zum Thema „Der programmatische Einkauf“.