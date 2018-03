"reden mit essen" mit lokalen (Sport)Größen

Sein Verein sei emotional immer zwischen „Himmel und Hölle“, so RWE-Boss . An diesem Dienstag dürfte sich der neue Vorsitzende des Traditionsvereines Rot-Weiss Essen überwiegend himmlisch fühlen. Denn er feiert seine Premiere beim Netzwerkevent „reden mit essen“.

Im Kreise von rund 300 Gästen der Veranstaltung, zu der die WAZ und Karstadt einladen, trifft Uhlig viele sportaffine Gäste. Angemeldet sind unter anderem der frühere Weltklasseschwimmer und , ehemaliger RWE-Vorstand und Vater von DFB-Manager Oliver Bierhoff. Außerdem dabei sind , Geschäftsführer von ETUF Essen, sowie und , Vorstände von Schwarz-Weiß Essen. WM-Erfahrungen – als Mediziner – bringt auch Prof. , Personalbeigeordneter der Stadt Düsseldorf, mit.

Traditionell ist im Colosseum auch die Kommunalpolitik bestens vertreten. Erwartet werden unter anderem Bürgermeister Franz-Josef Britz, Stadtkämmerer Gerhard Grabenkamp, die Fraktionschefs Rainer Marschan (SPD), Hiltrud Schmutzler-Jäger (Grüne), Hans-Peter Schöneweiß (FDP), Michael Schwamborn (EBB Essener Bürger Bündnis Fraktion) und Jörg Uhlenbruch (CDU). Mit viel politischer Erfahrung unterwegs sind auch der frühere Innenminister , Reinhard Paß, Essens OB von 2009 bis 2015 und Bürgermeister a.D. Norbert Kleine-Möllhoff.

Zum zweiten Mal organisiert Jörg Philippi-Gerle das beliebte Netzwerktreffen. "Ich fühle mich hier heimisch und merke, dass die Menschen hier genauso ticken wie ich", freut sich der gebürtige Ruhrgebietler. Als Partner sind dieses Mal dabei: Autohaus Stopka sowie Klüh Multiservices mit Let’s Dance-Profitänzerin und der Klüh-Fotobox.

Ebenfalls ein fester Bestandteil des Netzwerkevents ist die gute Tat. Die Spenden des morgigen Abends gehen an die „Bahnhofsmission Essen“.

(Susan Tuchel)