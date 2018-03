Schnuppergolfen

Am Samstag, den 14.03.2015 findet ab 13:00 Uhr im Golfpark Sülfeld ein Golf-Schnupperkurs für all diejenigen statt, die einfach mal ganz unkompliziert und fröhlich herausfinden wollen, was den Reiz dieser Outdoor-Sportart wirklich ausmacht.