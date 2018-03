Küper Galleries Stuttgart zeigt erstmalig Ulrich Brauchle

Ulrich Brauchle: „Erste Einblicke, Acryl auf Leinwand, Radierungen und die neue Mappe zum jungen Bob Dylan

In Stuttgart präsentieren die Matthias Küper Galleries Ulrich Brauchles Grafik-Mappe exklusiv, sowie 15 Arbeiten auf Leinwand. Die Radierungen werden vollständig, gerahmt oder in Vitrinen ausgelegt zu sehen sein. Später sollen sie im städtischen Museum Cervia, Italien, und im Kunstverein Geißlingen gezeigt werden.

AUSSTELLUNGSZEITRAUM Die Ausstellung ist zu sehen vom 10. bis zum 31. M舐z 2018, Donnerstag

bis Samstag jeweils 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Tel.: +49

(0)711 6 937 250 oder Mobile + 49 (0)172 6 246 462

E-Mail:[email protected]



Ulrich Brauchle strukturiert seine Bildflächen auf spannende, vielschichtige Weise, verleiht seinen Sujets eine lebhaft-geheimnisvolle Anmutung, lässt Wirklichkeit und Traum verschwimmen. Er ist ebenfalls bekannt für seine feingliedrig expressiven Radierungen.

Künstlerbuch Bob Dylan

Vor drei Jahren widmete er dem Musiker und Dichter Bob Dylan ein einzigartiges Künstlerbuch, das im Rahmen eines Abendevents 2015 in Matthias Küper Galleries in Stuttgart gezeigt wurde. Nun legt er eine zweite limierte Grafikmappe vor, die sich nochmals mit der Person und dem Mythos Bob Dylans beschäftigt.

Die 16 signierten, nummerierten Orginal-Radierungen der Mappe umkreisen das Schaffen des jungen Dylan, so wie er in dem Film „Don't look back“ von D.A. Pennebaker zu sehen ist: Impressionen einer Ikone des ständigen Wandels.

WEITERE INFOS: Homepage Gallerie

Ulrich Brauchle`s Arbeiten sind in vielen wichtigen öffentlichen Sammlungen vor allem in Deutschland und den USA vertreten, darunter die Graphische Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart (D), das Morat-Institut für Kunst Freiburg (D), Gratianus-Stiftung Reutlingen (D), California State University Los Angeles (USA), Library of Congress Washington (USA). Für sein Werk erhielt Ulrich Brauchle 2004 den Felix-Hollenberg-Preis für Druckgrafik und 2007 den Preis des Heidenheimer Dreiecks im Kunstverein Heidenheim.

Zur Vernissage am Freitag, den 9. März 2018, um 19.30 Uhr Ulrich Brauchle – Erste Einblicke, Acryl auf Leinwand, Radierungen.

in der Matthias Küper Galleries Stuttgart, Weißenburgstraße 28 wird Ulrich Brauchle persönlich anwesend sein.

Die Matthias Küper Galleries arbeiten mit zahlreichen international renommierten Künstlern zusammen. Sie haben Standorte in Stuttgart, Beijing und Ulaan Baatar. Die Galerien verfügen über excellente Kontakte, präsentieren ihre Künstler mit großem Erfolg.

Selbstverständnis des Künstlers:

Ulrich Brauchle wurde 1971 in Ellwangen an der Jagst geboren, studierte an der Stuttgarter Akademie der Künste. Seine künstlerischen Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Brauchle ist seit Langem fasziniert von der Musik und den Texten Bob Dylans. 2015 schuf er das erste Künstlerbuch, das dem Werk des Nobelpreisträgers gewidmet ist und von Dylans Management autorisiert wurde. Es erschien in einer Auflage von 35 Exemplaren, enthält Grafiken und Songtexte, gedruckt im Handbleisatz, stieß international bei Sammlern auf großes Interesse und war schnell vergriffen. Als Maler pflegt Ulrich Brauchle den freien Umgang mit Farben auf Formaten unterschiedlicher Größe, betreibt ein intensives Spiel mit Assoziationen, Bildwirkungen, das Gegenständliches hinter sich lässt, sinnlich neue Räume erschließt.

(Redaktion)