Pressemarketing

In Gesprächen zum Pressemarketing von Unternehmen erleben wir als aktives Business Excellent Net in der Praxis eigentlich immer eines: Die Unternehmer wollen viel und denken schnell mal so nebenbei gemacht ist ausreichend. Kennen Sie den „Eh Da“ Effekt? Der begegnet uns, als professionellem Dienstleister für Content Marketing, jeden Tag. Beim Content- bzw. Pressemarketing gilt ein altes Sprichwort – „Schuster bleib bei Deinen Leisten“. PR-Agenturen produzieren keine Schuhe, sie gestalten das strategische Konzept um diese dann breitgefächert in den Blickwinkel potentieller Kunden zu bringen.