Naturschutz

Kernen lässt es für die Bienen prickeln

Kernen will Bienen, Schmetterlingen und Co. mehr Lebensraum bieten und dem Insektensterben entgegenwirken. Ein erarbeitetes Kulturlandschaftsprogramm lässt es auf Wiesen und in Gärten bald prächtig blühen und ein exklusiver Sekt unterstützt die Aktion.