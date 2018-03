Tipp der Redaktion

Der Eternity Herz-Kalender der Steinenbronner Künstlerin Gundula Kern: Er erzählt in malerischer Symbolsprache die Geschichte eines Herzens, welches sich über das Jahr hin, in 12 Bildern für die Liebe öffnet. Lassen Sie sich selbst in die Herzenswelt der stimmungsvollen Bildern hineinführen und begegnen Sie sich selbst!