Regionale Wirtschaft

Silvesterparty

In der Ehinger Innenstadt findet in diesem Jahr eine große öffentliche Silvesterparty statt. Besonders spannend ist der Ort, an dem die Party steigt. In der ehemaligen Keimzelle des ehemaligen Drogerie-Imperiums Schlecker wird derzeit aufgebaut, dekoriert und vorbereitet... Ehinger sollen hier gebührend ins neue Jahr feiern können...