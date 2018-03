DER ERSTE SPRUNGBUDEN DODGEBALL-CUP!

Zieh‘ in die Schlacht mit deinem Team!

Mache zusammen mit deinem Team mit und werdet Teil der Dodgeball-Legende! Gründet euer eigenes Team, gebt euch einen Teamnamen, findet euren persönlichen Schlachtruf und erlebt beim SprungBuden Dodgeball-Cup echte Emotionen!

Auf zum Dodgeball Cup in der Cannstatter Sprungbude

© Sprungbude Bad Cannstatt

Dodgeball – Echte Emotionen beim Völkerball 3D!

Ähnlich wie beim Völkerball ist das Ziel des Spiels den Gegner mit Schaumstoffbällen abzuwerfen und natürlich selbst nicht getroffen zu werden! Die Teams bekommen vom BudenSchiri eine Seite zugewiesen. Pro Match können jeweils 3 Spieler für ihr Team in die Schlacht ziehen. Die Spieler stellen sich am hinteren Rand der Arena auf und die Bälle werden mittig im Spielfeld zwischen den Teams platziert. Auf das Startsignal des Schiedsrichters geht es los und die Spieler versuchen so viele Bälle wie möglich zu ergattern. Jetzt geht es um Alles, denn jeder Spieler hat genau 3 Leben! Wurde ein Spieler 3 Mal getroffen scheidet er aus und muss die Arena verlassen. Es gelten nur direkte Treffer und das Team, dass zuerst alle gegnerischen Spieler aus dem Spiel geworfen hat, gewinnt das Match! Alle DodgeballRegeln findest du hier…

Der Dodgeball-Cup im Überblick: nächster Termin 01.03.2018



Inklusivleistungen:

Teilnahme am Dodgeball-Cup mit deinem

Team aus 4 – 5 Personen

inkl. 90 Min. Teamtraining vor dem Turniertag

(Trainingszeiten DI und DO nach Absprache)

inkl. SprungSocken

Teilnahmebedingungen:

Mindestalter 16 Jahre (bis 18 schriftliche Genehmigung der Eltern notwendig)

Preis: 125,- € DodgeballTaxe pro Team

Ablauf am Trainings- und Turniertag

Du hast ein geiles Team, einen Schlachtruf und vor Allem habt ihr Bock Teil der Budenlegende zu werden? Ihr habt mit eurer Anmeldung die Möglichkeit euch an einem Trainingstag ideal in der SprungBude auf den Dodgeball-Cup vorzubereiten. An einem Dienstag oder Donnerstag eurer Wahl könnt ihr vor dem Turnier bei uns 90 Minuten zusammen in einer der beiden Turnierarenen trainieren. Damit ihr euch hier ideal vorbereiten könnt, stellen wir euch für euren Trainingstag auch einen Taktiktrainier!

Am Turniertag startet der Dodgeball-Cup um 17:30 Uhr! Es wird 4 Gruppen zu je 3 Teams geben. In der Vorrunde spielen alle Teams innerhalb der Gruppen in 2 Spielen gegeneinander. Anschließend startet dann das Viertelfinale. Hier spielen die Gewinner und Zweitplatzierten der Gruppen. Dann beginnt das Halbfinale in dem die Sieger aus dem Viertelfinale gegeneinander antreten. Hinterher folgt dann das Spiel um Platz 3 zwischen den Verlierern aus dem Halbfinale und zum Abschluss beginnt das Finale der beiden Endgegner! Wenn der BossFight dann vorbei ist und die SprungBude noch stehen sollte, beginnt die Siegerehrung und die legendäre BudenSchale wird den neuen Dodgeball Helden gebührend übergeben!

