In Sachen Digitalisierung an einem Strang

Kreis Soest (kso.2018.02.15.069.-rn). Jetzt ist es offiziell und notariell beglaubigt. Der Kreis Soest und seine Städte und Gemeinden ziehen an einem Strang, um mit einem Digitalen Zentrum Mittelstand (DZM) am Standort Lippstadt mittelständische Unternehmen an die Digitalisierung heranzuführen und Kontakt zwischen Startups und Unternehmen herzustellen. Während eines Termins im Soester Kreishaus am Donnerstag, 15. Februar 2017, wurde der Kaufvertrag über die Geschäftsanteile an der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH unterzeichnet.

Der Kreis Soest hält an der Gesellschaft 37,5 Prozent Anteile, die Stadt Lippstadt 25 Prozent. Mit jeweils 3,13 Prozent im Boot sind die Kommunen Anröchte, Bad Sassendorf, Ense, Erwitte, Geseke, Lippetal, Rüthen, Warstein, Welver und Wickede/Ruhr. Für Soest und Werl halten die Wirtschaft und Marketing Soest GmbH sowie die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Werl GmbH jeweils 3,13 Prozent. Lediglich in der Gemeinde Möhnesee ist die Entscheidung über eine Beteiligung noch nicht gefallen. Der Rat hat demnächst darüber zu befinden.

Kreisdirektor Dirk Lönnecke unterzeichnet bei Notartermin für den Kreis Soest den Kaufvertrag über die Geschäfts­anteile an der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH.

© Thomas Weinstock / Kreis Soest

Die Geschäftsführung der DZM GmbH liegt in den Händen der Wirtschaftsförderer der Stadt Lippstadt und des Kreises Soest, Dr. Ingo Lübben und Volker Ruff. Sie hatten sich bereits erfolgreich um eine Landesförderung beworben. Bekanntlich unterstützt das Land das erste DZM-Projekt Digitales Netzwerk Mittelstand (DNM), für das zum Jahresbeginn der Startschuss gefallen ist, mit 200.000 Euro. Auch erste Kontakte haben Lübben und Ruff bereits hergestellt und eine Kooperation mit dem digihub Düsseldorf/ Rheinland vereinbart. Erklärtes Ziel ist es, eine Zusammenarbeit in Sachen Digitalisierung zwischen Startups und Unternehmen aus der Region Düsseldorf sowie aus den Kommunen des Kreises Soest anzubahnen.

(Redaktion)