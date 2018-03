1000 Rider und 30.000 Zuschauer beim iXS Dirt Masters Festival

Winterberg. Mit einem etwas abgewandelten Konzept kommt das zwölfte iXS Dirt Masters Festival daher. Vom 10. bis 13. Mai erleben 30.000 Zuschauer und ein über 1000köpfiges Fahrerfeld rasante Rides und spektakuläre Jumps. Europas größtes Freeridefestival ist ein sportlicher Event von Mountainbikern für Mountainbiker. Neben sportlichen Highlights wollen die Veranstalter dieses Mal die Familienfreundlichkeit stärker in den Mittelpunkt rücken.

Bereits im vergangenen Jahr haben die Veranstalter das Musikprogramm verkleinert und das Partycamp abgeschafft. Hersteller, Sponsoren und Familien hat’s gefreut. Die Rückmeldungen waren fast durchweg positiv. So steht der sportliche Charakter des Festivals wieder klar im Mittelpunkt. Die Reduzierung im Partybereich schaufelt Reserven frei, die dem Sport zugutekommen. Darum kann in diesem Jahr beispielsweise das aufwendig zu organisierende Endruo-Rennen wieder stattfinden.

Mit dem neuen Konzept besser vereinbar ist auch die Familienfreundlichkeit. Im neu gebauten Beginner & Kids Parcours des Bikepark Winterberg ist erstmals ein Kids Rennen geplant. Zudem soll es im Rahmen des Specialized Rookies Cups eine Family Challenge geben, bei der die Ergebnisse von einem Kind und einem Elternteil summiert werden.

iXS Downhill Cup

Der iXS Downhill Cup ist die wohl erfolgreichste nationale Rennserie und war von Anfang an zentraler Bestandteil des Festivals. Die Serie feiert dieses Mal wieder den Auftakt in Winterberg. Obwohl der Kurs nicht zu den schwersten zählt, ist das Feeling dort einmalig. Tausende Zuschauer säumen den Rand der mit Anliegerkurven, Absätzen, Wurzelpassagen und Steinfeldern gespickten Strecke und feuern die Fahrer lautstark an. www.ixsdownhillcup.com

Specialized Rookies Cup

Auf derselben Strecke wie die Pros treten die Nachwuchsfahrer in die Pedale. Der Specialized Rookies Downhill Cup gibt jungen Athleten die Möglichkeit, erste Wettkampferfahrungen zu sammeln. Der Rookies Cup ist ein Klassiker, schließlich stand die Nachwuchsförderung von Anfang an ganz oben auf der Prioritätenliste der Veranstalter. Wie beliebt dieses Format ist, zeigt ein Blick auf die Anmeldeliste, die jedes Jahr nach kurzer Zeit schon randvoll ist. www.rookiescup.bike

Bike Mailorder 4X Rumble

„Riders Ready... Watch the Gate“: Das Startgatter fällt, der Adrenalinpegel steigt. Vier Fahrer starten gleichzeitig und kämpfen um die entscheidenden Sekundenbruchteile. Denn nur die zwei Schnellsten kommen beim „Bike Mailorder 4X Rumble“ in die nächste Runde. Motivation sind wichtige Punkte auf dem Rankingkonto für die Fahrer der 4X Mountainbike World Series. Bei diesem internationalen Rennen, sind die weltweit besten Rider am Startgate. www.4xprotour.com

Slopestyle

Beim Slopestyle Contest geht es um Style, Technik und Kreativität: Rider aus der ganzen Welt zeigen sensationelle Tricks. Im Parcours warten fette Drops, dicke Dirt Jumps und ein Log Ride auf ein Trickfeuerwerk. Unter den Augen tausender Zuschauer und kritischer Preisrichter wollen die Starter ihr Können beweisen. Anfeuern tausender Zuschauer und 10.000 Euro Preisgeld und wichtige Ranglistenpunkte sind die Motivation.

Upforce Bunny Hop Battle

„Let’s get high“, heißt das Motto des Bunny Hop Battles. Und das darf man ruhig wörtlich nehmen. Eine Hochsprung-Latte gibt das Maß an. Wer beim Sprung darüber diese unberührt lässt, kommt weiter. Von Runde zu Runde wandert die Latte ein Stückchen höher. Klar, dass die Zuschauer die Starter ordentlich pushen. Mitmachen darf jeder. Auch Kids bis 14 Jahre dürfen auf dem BMX Rad antreten www.upforce-clothing.com

Warsteiner Whip Offs

Bei kaum einem Contest kocht die Stimmung derart hoch: Amateure und Pros geben in einer einstündigen Jam Session alles. Hohe Sprünge und quer gelegte Bikes bringen die Zuschauer zum Ausrasten. Und das ist wichtig, denn die Begeisterung der Zuschauer und ihre Lautstärke entscheiden, wer Sieger wird. Lärmgeräte aller Art sind mit am Start. www.warsteiner.de

TSG Cash for Tricks

Pros und Amateure servieren ihr ganzes Trickreportoire. Bis in die späten Abendstunden battelt ein hochkarätiges Fahrerfeld im Slopestyle Parcours bis es dunkel wird. Der TSG Cash for Tricks ist ein würdiger Festivalauftakt und stimmt bestens auf die folgenden Tage ein. Ganz gleich ob Pro oder Amateur, jeder kann mitmachen. Kreativität bei der Präsentation des Trickrepertoires und sauberer Style, darum geht’s bei diesem Contest. Das dicke Preisgeld streicht ein, wer das Publikum zum Toben bringt. www.ridetsg.com

KENDA Enduro One

Eine Wiedergeburt feiert das Enduro Rennen. Ein abwechslungsreicher Kurs im Trailpark Winterberg verlangt von den Fahrern Geschick, Schnelligkeit und Ausdauer. Das Rennen ist für jedermann offen. Neben der Einteilung nach Alter, Geschlecht und Fahrerfahrung ist auch eine Klasse für E-Bikes ausgeschrieben. www.enduro-one.com

Open Night

Die Party steht nicht im Mittelpunkt, darf aber auch nicht fehlen, schließlich wollen Rider und Zuschauer die Sieger feiern. Groove On: Die Music Night feiert am Freitag und am Samstag die offizielle iXS Dirt-Masters-Party auf der Slopestyle Bühne. www.dirtmasters-festival.de

Nach wie vor steht das iXS Dirt Masters Festival für große Glaubwürdigkeit. Die Veranstaltung wird nicht von Eventagenturen organisiert, sondern von Menschen mit großer Leidenschaft für den Freeridesport. Sie kennen die Szene und wissen, was sie will. Aussteller schätzen die Veranstaltung mitten im Bikepark Winterberg nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit, dass viele Strecken die gesamte Zeit zum Testen von Bike befahrbar sind. Einige haben sich aufgrund der neuen Ausrichtung bewusst für Winterberg entschieden.

Der Eintritt zum ganzen Festival ist frei. Veranstalter sind das mountainbike rider magazin und der Bikepark Winterberg. www.bikepark-winterberg.de, www.dirtmasters-festival.de, www.mtbrider.de

(Redaktion)