„Faszination Flughafen Düsseldorf“ – Blick hinter die Kulissen

Iserlohn. Die Faszination des Flughafens Düsseldorf können Interessierte erleben bei einer Tagesfahrt der Volkshochschule Iserlohn am Samstag, 10. März.

Beinahe jeder ist von Düsseldorf aus schon einmal in den Urlaub geflogen. Aber wie sieht es hinter den Kulissen aus? Bei einer Rundfahrt über das Vorfeld zeigt sich der drittgrößte Flughafen Deutschlands aus einer einmaligen Perspektive. Da auch der Sicherheitsbereich des Flughafens betreten wird, ist eine Teilnahme nur mit gültigem Personalausweis möglich.

Die Anreise erfolgt mit dem Zug. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtbahnhof Iserlohn (Gleis 1). Die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant.

Anmeldungen unter der Veranstaltungs-Nummer 181_10150 nimmt die VHS Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, schriftlich per Anmeldekarten, telefonisch unter 02371 / 217-1943 sowie online unter www.vhs-iserlohn.de oder per VHS-App entgegen. Anmeldeschluss ist am 26. Februar. Bei der Anmeldung ist das Geburtsdatum anzugeben.

(Redaktion)