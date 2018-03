Langzeitbelichtung als gestalterisches Mittel in der digitalen Fotografie

Iserlohn. Weiche, verschwommene Lichtspuren ziehender Wolken und fließenden Wassers erzeugen in Bildern eine fast surreale und magische Stimmung. Die Bilderforen im Internet sind voll von Beispielen der besonderen Anmutung und Atmosphäre, die von Fotografien ausgeht, die mittels Langzeitbelichtung entstanden sind. Die langsame Aufzeichnung von Licht liefert einen komplett anderen Ansatz in der Fotografie als die Idee vom entscheidenden Augenblick.

Die Technik, die hinter diesen verblüffenden Ergebnissen der Langzeitbelichtungen steht, ist mit wenigen Tricks und Hilfsmitteln einfach zu erlernen. Die Volkshochschule Iserlohn bietet an drei Terminen einen Theorie- und Praxiskurs zu dem Thema an. Nach einer Einführung in die Besonderheiten der Langzeitfotografie, führt eine halbtägige Exkursion die Teilnehmenden in die Altstadt von Iserlohn bzw. zur Lennepromenade nach Letmathe, um das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Am Ende des Kurses werden die Ergebnisse gemeinsam ausgewertet und besprochen. Der Kurs startet am Donnerstag, 8. März, um 18.30 Uhr in den Räumen der VHS im Stadtbahnhof.

Anmeldungen unter der Kurs-Nummer 181_21118 nimmt die VHS Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, Telefon 02371 / 217-1943, schriftlich per Anmeldekarte sowie online unter www.vhs-iserlohn.de oder per VHS-App entgegen.

