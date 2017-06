Die passende Versicherung mit einem Versicherungsvergleich finden

Die Testbedingungen

Um die größten Sparpotenziale zu ermitteln, wurden für drei Musterkunden die günstigsten Tarife für eine Kfz-, eine Hausrat-, eine Rechtsschutz- und eine Privat-Haftpflichtversicherung ermittelt. Dabei ging es vor allem darum, dass die Tarife fest definierten Basisanforderungen genügen. Getestet wurden Aspekte wie der Preis, die Transparenz und der Nutzerkomfort. Weiterführende Leistungsmerkmale wurden im Rahmen des Tests nicht berücksichtigt.

Große Unterschiede zwischen verschiedenen Testportalen

Bei Suchanfragen auf verschiedenen Portalen traten dabei teils deutliche Unterschiede auf. So gaben beispielsweise Geld.de und Preisvergleich.de auf eine Anfrage nach einer Kfz-Versicherung hin einen Tarif mit knapp 720 Euro Jahresbeitrag aus, der über 20% teurer war als der Tarif, der tatsächlich am günstigsten war. Im Durchschnitt betrug die Differenz zwischen den Angeboten 166 Euro. Ähnlich war das Bild bei den Haftpflicht-, Hausrat- und Rechtsschutzversicherungen. Hier gab es im Durchschnitt Preisdifferenzen von 17%.

Die Nutzerfreundlichkeit

In diesem Bereich wurde untersucht, wie komfortabel und übersichtlich die Suche auf den verschiedenen Vergleichsportalen aufgebaut war. Hier erzielten die meisten Seiten gute Bewertungen. Alle überzeugten mit einer transparenten Nutzerführung und praktischen Filterfunktionen. Zusätzlich wurde die Suche durch Infofelder, Erläuterungen und Empfehlungen erleichtert. Nutzer wussten zu jedem Zeitpunkt genau, was sie tun mussten.

Kleine Schwächen gab es dennoch. So gab es vor allem bei den Auswahlmöglichkeiten bei unterschiedlichen Versicherungsarten portalübergreifend große Unterschiede. Besonders umfassend sind die Informationen beispielsweise bei den Kfz-Versicherungen. Hier finden Nutzer Informationen zu wichtigen Aspekten wie der jährlichen Fahrleistung und nächtlichen Stellplätzen. Bei anderen Versicherungsarten gab es bei Weitem nicht so viele Auswahlkriterien.

So können an einer Privat-Haftpflicht-Versicherung interessierte Nutzer nur bei der Hälfte der Portale eine zusätzliche Schlüsselversicherung auswählen. Ähnlich sieht es bei den Hundeversicherungen aus. Unter dem Strich bleibt ein gemischtes Ergebnis. Bei vielen Portalen kommt der Nutzer nämlich nicht um eine Detailanalyse der Vorschläge herum. Die Zeitersparnis hält sich entsprechend in Grenzen. Die besten Ergebnisse in puncto Komfort bot hier das Angebot von Verivox.

Transparenz und Kundendienst ausbaufähig

Weiter wurden in dem Text die Kategorien Transparenz und Kundendienst analysiert. Dabei ging es beispielsweise um die Frage, wie offen das Portal sein Geschäftsmodell erklärt und wie genau es die Versicherungen vergleicht. Außerdem wurde getestet, wie übersichtlich die Vertrags- und Versicherungsbedingungen dargestellt werden. Hier zeigte sich ein weitestgehend einheitliches Bild. Bei allen Portalen waren die Leistungen der verschiedenen Versicherungsdienstleister übersichtlich in Tabellenform aufgeführt.

Eine Schwäche gab es hingegen bei der Auflistung der Versicherungen. Nur vier Anbieter gaben an, welche Versicherungen nicht in die Vergleiche aufgenommen wurden. Verivox belegte hier mit einer Zielerreichung von 90% und der Note 1,6 den ersten Platz und wurde so auch zum Gesamtsieger des Tests.

Im Kundendienst zeigte sich portalübergreifend ein gemischtes Bild. Mängel gab es vor allem bei der Antwortrate und der Kompetenz der Telefonmitarbeiter. So kam es öfter vor, dass Fragen entweder falsch oder gar nicht beantwortet wurden.

Den gesamten Test finden Sie hier unter dtgv.de.

(Redaktion)