Datenschützer wollen Datenübermittlung aufklären

Der Strafantrag beruht auf dem Vorwurf gegen die Verantwortlichen der in Hamburg ansässigen Easycash Loyality Solutions, unbefugt personenbezogene Daten verarbeitet zu haben (§ 44 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz). Konkrete Anhaltspunkte für einen Abgleich zwischen Kontodaten und Kundenkartendaten im befürchteten großen Ausmaß hätten sich jedoch bislang nicht ergeben, relativierte man beim Datenschutzbeauftragten von Hamburg entsprechende Vorwürfe im Zuge von Recherchen des Norddeutschen Rundfunks.

Übermittelte Daten: Anonymisiert oder nicht?

Nach Angaben von Easycash Loyalty Solutions habe man zwar ein Modell zur Erstellung von Zahlungsverkehrsanalysen entwickelt, dieses letztlich allerdings nicht im Geschäftsverkehr umgesetzt. Auf Nachfrage räumte die Firma demnach gegenüber dem Datenschutzbehörden der Freien Hansstadt Hamburg ein, dass man in einem Fall über einen Zeitraum von ca. 2 Monaten von der Mutterfirma Easycash in Ratingen über den bargeldlosen Zahlungsverkehr Daten erhalten habe. Diese seien zur Erstellung einer Zahlungsverkehrsanalyse für einen Geschäftskunden genutzt worden. Laut Easycash hat es sich dabei jedoch um pseudonymisierte Datensätze gehandelt.

Genau dort ist der Ansatzpunkt der Datenschutzbehörden in NRW und Hamburg und der Grund für die aktuellen Anzeigen zu suchen. Die Datenschützer befürchten, dass nicht anonymisierte Daten ohne Erlaubnis der Kunden noch dazu unverschlüsselt vom Kartenzahlungsdienstleister Easycash GmbH in Ratingen (NRW) an das Kundenkartenunternehmen Easycash Loayality Solutions GmbH in Hamburg gemailt wurden - alles ein potenzielles Einfallstor für Datenspione und Datendiebstähle. Seit den Datenverlusten bei Telekom und Co. ein heikles Thema. Anders als Hinterhof-Callcenter, denen eine Daten-CD zugespielt worden ist, hält das zur französischen Ingenico-Gruppe gehörende Unternehmen Easycash an seinen Kartenzahlungsterminals allerdings sonst die höchsten Branchenstandards für sicheres Bezahlen ein. Umso peinlicher wäre es für das Unternehmen, wenn zuvor sicher übermittelten Daten von sorglosen Mitarbeitern als Tabelle über das Internet hin- und hergemailt wurden.

Ziel der "in mindestens einem Fall" durchgeführten Transaktion war nach Angaben der Landesdatenschutzbeauftragten in Hamburg der beabsichtigte Abgleich von Kundendaten. Der Hamburger Easycash-Ableger bestätigt allenfalls, dass man in der Vergangenheit erwogen habe, mit diesen Daten Marktanalysen durchzuführen. Dieser Plan sei letztlich verworfen worden.

Strafanzeige mit praktischem Hintergrund

Da die Datenschützer in diesem Punkt bei ihren Besuchen nicht weitergekommen sind, stellte letztlich auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte am Mittwoch Strafantrag. Dessen Hintergrund ist allerdings wie in NRW nur ein ganz praktischer: den Landesdatenschutzbeauftragten steht kein so weitreichenes Instrumentarium wie den Staatsanwaltschaften zur Verfügung. Auch weiter unklar sind bislang schließlich Art und Umfang des Datenaustausches zwischen Ratingen und Hamburg. Eben das könnten die Staatsanwälte mit einer Durchsuchung erhellen. Ob man sich dort der Argumentation der Datenschützer anschließen wird, ist noch unklar.

Aktualisiert: 22.10.2010

(Redaktion)