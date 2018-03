Mathematische Frühförderung im Übergang von der Kita zur Grundschule – Fortbildung für Pädagogen aus dem Osnabrücker Südkreis

Das Regionale MINT-Zentrum organisiert die Veranstaltung, die wie schon im Jahr 2016 mit 6.000 Euro von der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte unterstützt wird.

In mehreren Modulen sensibilisieren die Dozentinnen Heike Buddenberg, Matthia Gratzki und Sandra Eggert pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte für die Entwicklung mathematisch-logischen Denkens bei Kindern. „Es handelt sich um einen spielerischen Zugang zur Mathematik, der sprachlich intensiv begleitet wird und so die mathematischen Inhalte in der Kindersprache herausarbeitet“, berichtet Petra Barth, pädagogische Mitarbeiterin der vhs Osnabrücker Land und Koordinatorin der Regionalen MINT-Zentren im Landkreis Osnabrück. Ziel sei, fachliche Kompetenzen zu vermitteln. Zudem sollten sich Tandems aus Kindertagesstätte und Grundschule bilden, um „den Übergang von der Kita in die Schule ohne Brüche im Lernprozess zu gestalten“, erläutert Barth. Es gebe viele Gelegenheiten, im Alltag über Zahlen zu sprechen, Zahlen zu lesen und zu zählen. Durch geschickte Fragestellungen entstehe so die Gelegenheit, eine mathematische Lernsituation zu schaffen. Unterstützung findet das Anliegen auch bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde.

Frank Andreas, Fachdezernent MINT bei der Regionalabteilung Osnabrück, lobte den Einsatz und die Kooperationsbereitschaft der Schulen und Kitas.

Das Thema Mathematik zu fördern, sei ein zentrales Anliegen der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte, erklärte Stiftungsvorstand Werner Roppes beim Besuch der Fortbildung, die in den Räumen der Noller Schlucht stattfindet. Deswegen finanziere die Stiftung gerne mit 6.000 Euro das Honorar der Dozenten sowie die Materialien, die den teilnehmenden Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen bei Petra Barth (Telefon 05439/6039-258, E-Mail: [email protected]).

(Redaktion)