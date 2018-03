McAllister gratulierte Landesgartenschau-Machern

Als am Sonntagabend die Kassen zum letzten Mal schlossen, hatten genau 512.922 Besucher die Landesgartenschau in Bad Essen besucht. Beim abendlichen Fest auf dem Kirchplatz in Bad Essen wurden dann noch einmal mehr als 2.000 Festgäste gezählt. Die Landesgartenschau wollte mit der Veranstaltung Abschied von Bad Essen und der Region nehmen, aber auch den Einsatz der Landesgartenschau-Macher und das positive Ergebnis würdigen.

5 Mio. Euro investiert

Auch der Ministerpräsident zeigte letztlich mit dem Daumen nach oben und betonte, dass die Nachhaltigkeit der Veranstaltung gegeben sei: "Bad Essen ist nun modern und attraktiv", so der Ministerpräsident über die Gemeinde im Osten des Landkreises Osnabrück. Einige Bestandteile der Gartenschau werden dort künftig für weiter genutzt (business-on.de berichtete). Insgesamt sind 5 Mio. Euro investiert worden.

(Redaktion)