Digitalisierung

Gerade erst haben zwei mittelständische Unternehmen in aufstrebende Berliner Startups investiert. Was jedoch auf den ersten Blick erfreulich wirkt, regt auf den zweiten zum Nachdenken an. Noch immer zeigt sich Deutschlands wichtigster Industriezweig zögerlich, wenn es um ein klares Statement in Richtung mehr Digitalisierung geht.