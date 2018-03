Die BRINOVA Systemhaus GmbH erneuert 2018 die Patenschaft mit dem Ronald McDonald Haus Oldenburg

Das Ronald McDonald Haus Oldenburg bietet seit über fünfzehn Jahren den Eltern und Geschwisterkindern ein Zuhause auf Zeit. Das Elternhaus liegt nur wenige Gehminuten vom Elisabeth Kinderkrankenhaus entfernt. Die Familien können sich in die Apartments zurückziehen und Kraft schöpfen für die Betreuung ihrer schwer kranken Kinder. Eine Gemeinschaftsküche sowie weitere gemütliche Aufenthaltsräume machen das Elternhaus zu einem Ort, an dem die Eltern und Geschwisterkinder Beistand finden und sich mit anderen betroffenen Familien austauschen können.

Die BRINOVA Systemhaus GmbH in Oldenburg übernimmt bereits zum fünften Mal eine Patenschaft für ein Apartment im Ronald McDonald Haus Oldenburg. Dieses Engagement liegt den Geschäftsführern Martin Hammer und Marcus Kröger besonders am Herzen. Bereits zur Gründung des IT-Unternehmens 2011 war für die Gründer klar, dass ihr Unternehmen soziale Einrichtungen oder Projekte in der Region unterstützen soll.

Die BRINOVA Systemhaus GmbH unterstützt als IT-Dienstleister Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bei der Planung, Einrichtung und dem Betrieb hoch verfügbarer IT-Infrastrukturen. In ihrem Firmensitz in Oldenburg lebt sie derweil vor, wie sozial nachhaltige Unternehmensführung heute funktioniert. Neben der Unterstützung vieler Projekte rund um die Betreuung und Beratung von Familien mit schwer erkrankten Kindern gingen in den letzten Jahren Spenden auch an Sportvereine der Region. So konnten sich die U9er des VfL Oldenburg über Unterstützung freuen. Auch die engagierten Technikbegeisterten des Oldenburger Computermuseums und der VIB Sierra Leone, der sich gegen die Ebola Epidemie in einer Klinik in dem afrikanischen Land einsetzt, profitierten von den Spenden.

Für die BRINOVA Systemhaus GmbH ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen, die selbst Erfolge in ihrer Branche erzielen, dadurch auch sozial benachteiligten Parteien unter die Arme greifen. Die regelmäßig erneuerte Patenschaft des Apartments im Ronald McDonald Haus Oldenburg ist nur ein Weg, dieser sozialen Verantwortung nachzukommen. Die kleinen Patienten im Elisabeth-Kinderkrankenhaus freut es, denn dadurch, dass die Eltern und Geschwister in der Nähe zur Klinik wohnen können, sind sie immer gut betreut. Das Motto des Elternhauses lautet: „Die Nähe der Familie hilft“. Die erneute Patenschaft trägt zu dieser Nähe bei.

(Redaktion)