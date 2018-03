Gender-Pay-Gap-Studie

Ungleiche Lohnverteilung zwischen Frauen und Männern: Unter den Gesamtbeschäftigten in Deutschland blieb die geschlechtsspezifische Verdienstlücke – der Gender Pay Gap – im öffentlichen Dienst 2014 mit 5,6 Prozent nahezu unverändert gegenüber 2010 und war weiterhin in der Privatwirtschaft etwa viermal so hoch.