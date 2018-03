Penny Markt

Rückruf für Bauer´s Geflügelfleischwurst 400g

Der Discounter "Penny" ruft den Artikel Bauer´s Geflügelfleischwurst 400g zurück. In einzelnen Fällen seien in dem bundesweit vertriebenen Produkt Metalsplitter gefunden worden, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Penny rät dringend vom Verzehr der Putenfleischwurst mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.11.2010 ab.