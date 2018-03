Ethik Society zeichnet MF CONSULTS aus

Herforder Unternehmen engagiert sich für die Prinzipien ehrbaren Kaufmannstums und beweist täglich ethisches Handeln in der Praxis

Das Unternehmen darf sich künftig als "Member der Ethik Society" ausweisen und gehört somit zum Kreis derer, die sich im Rahmen der Ethik Society politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und persönlich mit den Themen Integrität, Ethik und nachhaltiges Wirtschaften beschäftigen.

Neben dem Wissenstransfer und Austausch mit den anderen Akteuren in der Ethik Society, die sich ebenfalls ethischen Business-Grundsätzen verpflichtet fühlen, möchte die MF CONSULTS so auch zu einer politischen und gesellschaftlichen Debatte rund um dieses wichtige Thema beitragen und sowohl regional als auch national mit dafür sorgen, dass ethische Grundsätze im Business mehr Gewicht bekommen.

"Die Bindung von Mitarbeitern geschieht zukünftig immer mehr auf einer immateriellen Werteebene. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen – nicht nur im Rahmen ihres Employer Branding – ein klares Wertegerüst entwickeln, dieses aktiv kommunizieren und nach innen und außen erlebbar machen", erklärt Matthias Friedrich, Geschäftsführer der MF CONSULTS. In Sachen Integrität und Ethik wolle er Vorreiter sein und damit anderen ein Beispiel geben. Deswegen wirke er mit seinem Unternehmen gerne und mit Stolz in der Ethik Society mit.

"Wir freuen uns, dass wir Matthias Friedrich als wegweisende Unternehmerpersönlichkeit als Member der Ethik Society haben gewinnen und auszeichnen können", erklärt Jürgen Linsenmaier, Initiator der Ethik Society. Mit Matthias Friedrich habe die Gemeinschaft einen wichtigen Partner gewonnen, der glaubhaft für Ethik einstehe und der mit seinem Ansatz in der Beratungsbranche viel für die Ethik Society, ethisches Wirtschaften im Allgemeinen und die Entwicklung allgemeiner ethischer Grundsätze im Besonderen bewirken könne.

"Das Thema Ethik ist in vielen Chefetagen und Unternehmerköpfen angekommen", sagt Jürgen Linsenmaier, der als Vortragsredner und Marketingprofi immer wieder Unternehmen rund um die Themen Reputation, Renommee und Integrität berät und begleitet.

Er ist der Ideengeber für die Ethik Society, mit der er "eine lebendige Plattform des Austauschs und der Begegnung" geschaffen hat.

"Ethisches Handeln in Unternehmen ist eine ganzheitliche Aufgabe. Es geht um weit mehr als um Marketing und definierte Werte. Ethik zeigt sich auch und vor allem im schonenden Umgang mit Ressourcen, in der Führung von Mitarbeitern, in der Qualität der Produkte und der Lieferkette sowie in der eigentlichen Leistungserbringung", verdeutlicht der mehrfache Buchautor Linsenmaier. Ethik betreffe alle Bereiche eines Unternehmens und könne nicht verordnet werden. Ethik müsse gelebt werden. Um das zu erreichen, biete die Ethik Society praktische Unterstützung.

Wer sich für die Ethik Society interessiert, findet weitere Informationen unter www.ethik-society.com. Mehr über die MF CONSULTS gibt es unter www.mf-consults.de.



Hintergrund Jürgen Linsenmaier

Jürgen Linsenmaier ist Ethik- und Reputationsexperte, Marketingprofi, Vortragsredner, mehrfacher Buchautor sowie leidenschaftlicher Werber für unternehmerische Freiheit mit ethischer Verantwortung. Er beweist täglich, dass ethisches Handeln und wirtschaftlicher Ertrag kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille sind. Als Vortragsredner, Berater und Gründer der Ethik Society, einem Zusammenschluss kleiner, mittlerer und großer Betriebe, die sich mit dem Thema Ethik beschäftigen und Best-Practices teilen, hat er sich zum Ziel gesetzt, Unternehmern eine pragmatische Ethik näher zu bringen – ein Handeln, das jeder in seinem Betrieb umsetzen kann und das gleichermaßen den wirtschaftlichen Interessen und der Gesellschaft dient.

Seinen Erfahrungsschatz sammelte Jürgen Linsenmaier in seiner langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand eines Medienhauses. Jürgen Linsenmaier ist ein Mann aus der Praxis für die Praxis. In seinen Vorträgen und Workshops begeistert er die Zuhörer mit seiner authentischen und praxisorientierten Art der Vermittlung gelebten Erfolgswissens – pragmatisch ethisch, reputationsfördernd und umfassend verantwortungsbewusst.

Weitere Informationen unter www.juergen-linsenmaier.de.



Hintergrund MF CONSULTS

Matthias Friedrich ist Inhaber und Managing Partner der MF CONSULTS. Er berät international produzierende Unternehmen des gehobenen Mittelstands im Bereich Executive Search bei der Besetzung anspruchsvoller Vakanzen. Mit seiner Expertise und einem hochwertigen internationalen Netzwerk verbreitert er für seine Auftraggeber den Zugang zum Kandidatenmarkt und betreibt gleichzeitig ein hochwirksames Employer Branding, indem er das Profil seiner Mandanten als Arbeitgebermarke aktiv im Kandidatenmarkt kommuniziert. Sein Motto lautet: "If you want remarkable results, you have to hire remarkable people.”

Matthias Friedrich handelt nach den ethischen Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns und erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern. Friedrich setzt sich zudem als stellvertretender Geschäftsführer der "Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford" für die Belange der Wirtschaft regional aktiv ein. Sein Wissen und seine Erfahrung gibt er auch als Leiter und Dozent der Unternehmerschule im Kreis Herford sowie als Buchautor weiter.

Weitere Informationen unter www.mf-consults.de.



