„DIE GROSSE“: Mitmachen und gewinnen

Die Halbzeit bei der Kunstausstellung „DIE GROSSE“ ist schon vorbei. Zeit für eine Zwischenbilanz findet Ausstellungsleiter Michael Kortländer: Stand heute haben 183 Kunstwerke den Besitzer gewechselt, darunter 88 Bilder von „Das kleine Format“.

„Der Clou der Ausstellung im Kunstpalast und im NRW-Forum ist, dass die Besucher zeitgenössische Kunst in einem Museum erwerben können. Und bei ‚Das kleine Format‘ liegt der Preis zwischen 250 und 800 Euro inklusive Rahmen. Das ist auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich“, so Kortländer.

Wer wird Lieblingskünstler?

Alle Besucher der Ausstellung erhalten an der Kasse einen Zettel, auf dem sie für ihren Lieblingskünstler bzw. ihre Lieblingskünstlerin stimmen können. Der Publikumspreis ist mit 1.500 Euro dotiert. Und jeder Besucher, der sich an der Wahl beteiligt, nimmt automatisch an der Verlosung von drei Sondereditionen der diesjährigen Förderpreisträgerin Lara Kaiser teil. Wer zu den Gewinnern gehört, wird am 9. Juli um 12.00 Uhr im Kunstpalast im Bereich des Verkaufsbüros im Erdgeschoss verkündet. 500 Besucher haben bereits ihre Stimmzettel abgegeben. „Die Chancen darauf, eine der drei Sondereditionen zu gewinnen, stehen also deutlich besser als auf 6 Richtige im Lotto“, scherzt Kortländer.

Kunst für die Jugend

Eine große Nachfrage gab es in diesem Jahr beim Schulprogramm. „Wir haben in den zwei Wochen vor den Schulferien 25 Schulklassen mit 650 Kindern durch die Ausstellung geführt. Das ist ein neuer Rekord“, bilanziert Emmanuel Mir, der ab Juli den Staffelstab als Ausstellungsleiter von Kortländer übernimmt. Die Zusammenarbeit mit Düsseldorfer Schulen hat eine lange Tradition und erfindet sich immer neu: In diesem Jahr sind es die QR-Codes mit den grünen Punkten an zwölf Kunstwerken. Hier haben sich Schülerinnen und Schüler des Wim-Wenders-Gymnasiums mit Gedichten, inneren Monologen, Dialogen und Interviews einen eigenen Zugang zur Kunst verschafft. „Diese neue Form der Audio-Guides, die mit einem QR-Code über das Smartphone abgerufen werden können, sind sehr beliebt. Wir verzeichnen jeden Tag zwischen 125 bis 200 Zugriffe“, so Emmanuel Mir.

