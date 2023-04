Geschäftszahlen 2022: Flughafen im Aufwind

Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2022 vorgelegt, nachdem der Aufsichtsrat des Airports zuvor in seiner ordentlichen Sitzung den Jahresabschluss der Gesellschaft, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht 2022 gebilligt und die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss festgestellt hatte. Demnach ging die wirtschaftliche Entwicklung nach Corona 2022 mit großen operativen Herausforderungen einher: Gestörte Lieferketten, hohe Krankenstände und Personalknappheit haben branchenübergreifend und europaweit das Bild geprägt. Der Luftverkehr hatte mit gestörten Abläufen an den neuralgischen Punkten der Passagierabfertigung zu kämpfen – auch am Flughafen Düsseldorf. Trotzdem war die Reiselust der Menschen ungebrochen.

„In den Sommerferien des vergangenen Jahres konnte unser Airport wieder knapp drei Millionen Passagiere begrüßen und auch in den Herbstferien war die Nachfrage mit über einer Million Fluggäste groß“, so Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Erstmals seit Beginn der Corona-Krise gelang es auf dieser Basis, in unserem Kerngeschäft wieder kostendeckend zu arbeiten.“

Insgesamt nutzten über 16 Millionen Passagiere den Düsseldorfer Flughafen für ihren Start in den Urlaub, zum Besuch von Freunden und Verwandten oder für die Geschäftsreise. Das entspricht einem Zuwachs von etwas über acht Millionen Passagieren beziehungsweise einer Verdopplung der Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen lag 2022 bei etwas mehr als 140.500 und entspricht damit rund 62 Prozent des Verkehrsaufkommens von 2019.

Die wirtschaftliche Lage des Airports hat sich im Geschäftsjahr 2022 stabilisiert. Dies vor allem aufgrund der im Rahmen der Restrukturierung ergriffenen Maßnahmen einhergehend mit den soliden Ergebnissen in den verkehrsreichen Sommermonaten. „Die schwarze Null haben wir nur knapp mit einem Ergebnis von knapp 12 Millionen Euro verpasst“, so Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer des Airports. „Das Geschäftsergebnis fällt damit deutlich besser aus als im Vorjahr. Unserem Airport ist es gelungen, sich aus den coronabedingten tiefroten Zahlen zurück zu kämpfen und sich Ende letzten Jahres erfolgreich auf dem Bankenmarkt mit Liquidität für 2023 einzudecken. Auch der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit war wieder positiv.“

Die Ergebnissteigerung und eine positive Verkehrsprognose für das laufende Jahr sind Anlass, optimistisch nach vorne zu blicken. „Wir erwarten für dieses Jahr rund 20 Millionen Passagiere. Unser Flugangebot und unser Streckennetz wachsen“, so Lars Redeligx. „Zur noch jungen Direktverbindung von Qatar Airways nach Doha kommen in diesem Jahr mit Etihad Airways und Delta Air Lines zwei unserer langjährigen Airline-Partner zurück in die NRW-Landeshauptstadt und erweitern unser Langstrecken-Angebot.“

Darüber hinaus kann der Airport eine Reihe neuer Fluggesellschaften begrüßen, darunter Royal Jordanian, FlyOne Armenia, die isländische Airline Play oder die spanische Volotea. Die innereuropäischen Verbindungen entwickeln sich sehr gut. Eurowings, Condor und TUIfly bieten ein großes Streckennetz mit allen klassischen Business- und Urlaubsdestinationen. Allein Eurowings bedient im Sommer ab Düsseldorf über 115 Direktziele.

„Wir wollen DUS wieder zu einem der besten Flughäfen in Europa machen – in der Kategorie bis 30 Millionen Passagiere pro Jahr“, bringt Lars Redeligx die strategische Zielrichtung des Airports auf den Punkt. Dabei will der Airport die Transformation der Branche hin zum klimaneutralen Luftverkehr unterstützen und zugleich die nachhaltige, digitalisierte Mobilität am Standort fördern. „Wir werden aktiv dazu beitragen, unsere Branche in eine klimaneutrale Zukunft zu führen“, so Pradeep Pinakatt. „Gemeinsam und im engen Austausch mit Airlines und weiteren Branchen-Partnern, mit Politik und Wissenschaft wollen wir grüne Lösungen für die Mobilität entwickeln.“

Der Düsseldorfer Airport investiert in den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur auf dem Vorfeld und schafft die Voraussetzung für eine zügige Umstellung auf E-Gepäckwagen oder E-Schlepper bei den Bodenverkehrsdiensten. Um für den künftigen Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe gerüstet zu sein, beschäftigt sich der Flughafen aktuell mit der Frage, wie sich eine ausreichende Versorgung von Lager und Betankungskapazitäten infrastrukturell sicherstellen lässt.