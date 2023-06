Henkel wird Trikotsponsor von Borussia Düsseldorf

Ab der Saison 2023/2024, die im Juli startet, wird Henkel Trikotsponsor von Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Die Partnerschaft ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. „Henkel und Borussia Düsseldorf verbindet viel. Wir sind beide in Düsseldorf beheimatet und gleichzeitig international tätig und erfolgreich“, so Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel. „Borussia Düsseldorf ist außerdem nicht nur ein Spitzenverein und Aushängeschild der Sportstadt Düsseldorf, sondern engagiert sich auch wie kaum ein zweiter Profiverein sozial und in der Jugendarbeit. Das passt hervorragend zu unseren Unternehmenswerten.“

Ab der kommenden Saison wird die Henkel auf den Trikots und Trainingsanzügen, am Spielfeld und auf Plakaten zu sehen sein. Auch für die Henkel-Mitarbeitenden am Hauptsitz in Düsseldorf sind verschiedene Aktionen geplant, sodass sie Tischtennis live erleben und mit dem Klub in Kontakt kommen können. Henkel hatte Borussia Düsseldorf im letzten Jahr bereits bei der Kampagne „Düsseldorf spielt Tischtennis“ unterstützt, einer stadtweiten Outdoor-Tischtenniskampagne für einen guten Zweck.

Die Erfolgsgeschichte von Borussia Düsseldorf begann vor mehr als sechs Jahrzehnten. In der Saison 1960/61 gewann der Klub die erste Meisterschaft. Mit inzwischen 32 deutschen Meistertiteln, 27 deutschen Pokalsiegen und 16 Erfolgen auf europäischer Ebene ist die Borussia nicht nur nationaler Tischtennis-Rekordmeister, sondern gehört mit 75 Titeln zu den drei erfolgreichsten Vereinsmannschaften Deutschlands. Borussia Düsseldorf schrieb zudem bereits einige Male Sportgeschichte – u.a. mit dem Gewinn des historischen Triples (Champions League, Meisterschaft, Pokal) in 2010, 2011, 2018 und 2021. Darüber hinaus engagiert sich der Verein stark für den Nachwuchs, für Senioren, im Para-Sport und mit zahlreichen eigenen sozialen Projekten.

Bildquelle: ©Henkel AG