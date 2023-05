IHK lädt zum Azubi-Speed-Dating in Düsseldorf und Hilden ein

Die IHK Düsseldorf lädt zum Azubi-Speed-Dating am 11. Mai in die CCD-Stadthalle in Düsseldorf ein. Dort stehen 122 Unternehmen von 12:00 bis 16:00 Uhr den Bewerberinnen und Bewerbern im Zehn-Minuten-Takt Rede und Antwort. Das Ziel: Die Jugendlichen für eine Ausbildung zu gewinnen und die vielfältigen Chancen der Berufsausbildung aufzuzeigen. Die Unternehmen haben dafür über 650 offene Ausbildungsplätze in 87 Ausbildungsberufen im Gepäck.

„Das Azubi-Speed-Dating ist ein bewährtes Erfolgsformat, bei dem wir jedes Jahr Unternehmen gezielt mit den Fachkräften von morgen zusammenbringen. Wir freuen uns, dass wir den Jugendlichen die Chance zu einem unkomplizierten Kennenlernen geben können und sind dankbar, dass das Angebot unternehmensseitig so gut angenommen wird“, sagt das Matching-Team der IHK Düsseldorf. Das Besondere beim Azubi-Speed-Dating: Nicht nur die Unternehmen können sich ein schnelles Bild von den Interessen und der Persönlichkeit der Jugendlichen machen. Auch die Bewerberinnen und Bewerber lernen in kurzer Zeit eine Vielzahl an Unternehmen kennen. Junge Menschen bekommen durch den persönlichen Austausch die Chance, mit überzeugenden Vorstellungsgesprächen zu punkten und sich am Ende des Tages Ausbildungsplätze zu sichern.

Beim Azubi-Speed-Dating setzen sich die Jugendlichen mit den Personalverantwortlichen an einen Tisch. Dort überreichen die Jugendlichen ihre Unterlagen und das Kennenlern-Gespräch kann losgehen. Im Gespräch stellen sich die Jugendlichen und die Unternehmen wechselseitig kurz vor, dabei erläutern die Personalverantwortlichen die Ausbildungs- und Karrierechancen, die sie anbieten können. Nach ungefähr zehn Minuten wird für das nächste Gespräch gewechselt. „Durch die Speed-Dates sind bereits viele Ausbildungen in unserem IHK-Bezirk zustande gekommen. Alle Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr suchen, sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen! Wer weiß, vielleicht entsteht ja Liebe auf den ersten Blick“, so Clemens Urbanek, Geschäftsführer Berufsbildung der IHK Düsseldorf.

Bewerberinnen und Bewerber brauchen sich nicht anzumelden, sollten sich aber auf die Gespräche gut vorbereiten und reichlich Bewerbungsmappen mitbringen. Weitere Infos zur Vorbereitung und eine Liste der teilnehmenden Unternehmen gibt es auf der Website der IHK Düsseldorf unter dem Webcode 86227 oder direkt beim IHK-Matching-Team unter 0211 3557-448. Die Agentur für Arbeit und die Handwerkskammer Düsseldorf werden beim Azubi-Speed-Dating ebenfalls mit einem Beratungsstand vertreten sein.

Ein weiteres Azubi-Speed-Dating findet statt am 15. Juni, 12:00-16:00 Uhr in der Stadthalle Hilden Stadthalle.