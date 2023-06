Jamin-Kolumne: Warum zeigen sich Frauen wie Heidi Klum & Co in aller Öffentlichkeit (fast) nackt?

Jüngst habe ich mich mal wieder gefragt: Warum zeigen sich Frauen so oft nackt oder fast nackt? Liegt es in ihrer Natur in der Öffentlichkeit blank zu ziehen oder ist es eine Folge gesellschaftlicher Entwicklung? Mein Blick war in meinem Lieblingswohnstadtteil Düsseldorf-Oberkassel auf ein Plakat gefallen.

Neben mir saß eine komplett verhüllte Frau auf der Bank einer Straßenbahn-Haltestelle. Dahinter hing ein großes Plakat mit Showstar und Model Heidi Klum und Tochter Lena. Ich starrte etwas irritiert auf diese drei Frauen. Und erinnerte mich, dass ich in meiner Jugend gelegentlich verschämt am Zeitungskiosk auf das Herrenmagazin Playboy geblickt habe, der außen fast nackte Frauen und im Inneren ganz nackte Frauen zeigte.

Nicht nackt für mehr Geld

Zugegeben, ich sehe schöne Frauen auch heute noch sehr gerne nackt. Doch die Zeiten, dass wir heimlich nach dem Playboy spingsen mussten, sind lange vorbei. Heute hängt Heidi Klum mit ihrer Tochter Lena ja auf großformatigen Plakaten an jeder zweiten Litfaßsäule in ihrer Intimissimi-Unterwäsche. So etwas nennt man Werbung.

Nicht, dass mich so etwas stört. Ich frage mich wirklich nur: Warum machen diese Frauen das? Das Geld allein kann es nicht sein. Vor wenigen Tagen las ich, dass Heidi Klum mehr als 100.000 € verdient – am Tag. Also hat sie es nicht nötig, sich noch für mehr davon auszuziehen.

Gerne nackt aus purer Lust

Ich erinnere mich an eine frühere Freundin, die sich gerne nackt oder fast entblößt zeigte. Ich hatte sie immer im Verdacht, dass sie sich auch gerne einmal wie Heidi Klum auf einem Plakat in der Öffentlichkeit im Eva-Kostüm bewundern lassen würde.

Letztlich kam aber ihre Neigung nur mir zugute. Wo immer es möglich war, zeigte sie sich in Dessous. Oder auch gerne nackt und gerne auch in Situationen, wo wir nicht allein waren und Fremde die Chance hätten haben könnten, einen Blick auf ihren teilentblößten Körper zu werfen.

Papst: Nackt eine Schönheit

So weit, so gut. Mir hat das Nackte an der Frau immer gefallen. Interessant auch, was dazu einst Papst Johannes Paul II. festgestellt hat: »Da er von Gott geschaffen ist, kann der menschliche Körper nackt und unbedeckt bleiben und bewahrt doch unberührt seinen Glanz und seine Schönheit.«

Hilfreich bei der Interpretation ist heute auch die künstliche Intelligenz (KI). Die weiß ja fast alles und wird rasant schlauer. Wofür wir selbst ein Leben benötigen, das lernt die KI in Nanosekunden.

Aus Selbstbewusstsein nackt

Warum zeigen sich Frauen so gerne nackt, fragte ich also ChatGPT. Die Antwort: „Die Vorlieben und Entscheidungen einer Person, sich nackt zu zeigen, sind individuell und können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Frauen gerne nackt auftreten, und diejenigen, die es tun, dies aus verschiedenen Gründen tun können.“

Einige Frauen fühlen sich – so die KI – „selbstbewusst und wohl in ihrem Körper und möchten dies ausdrücken, indem sie ihre Nacktheit zeigen. Andere mögen die ästhetische oder künstlerische Darstellung des menschlichen Körpers und wählen daher die Nacktheit als Ausdrucksmittel“.

Gerne nackt für viel Geld

Nach Meinung der Künstlichen Intelligenz „gibt es auch Frauen, die sich aus politischen, sozialen oder feministischen Gründen dafür entscheiden, nackt aufzutreten, um bestimmte Botschaften zu vermitteln oder Stereotypen herauszufordern. Es ist wichtig zu betonen, dass die Entscheidung, sich nackt zu zeigen, immer eine persönliche Wahl ist und von individuellen Präferenzen, Überzeugungen und Kontext abhängt“.

Zeigen sich Frauen gerne nackt, weil sie damit Geld verdienen können, fragte ich weiter? ChatGPT dazu: „Einige Frauen entscheiden sich möglicherweise dafür, ihre Nacktheit zu monetarisieren, indem sie in Bereichen wie Aktfotografie, Erotikbranche oder Unterhaltung tätig sind. Dies kann ihnen eine Einkommensquelle bieten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nicht auf alle Frauen zutrifft und dass nicht jede Frau, die sich nackt zeigt, dies aus finanziellen Gründen tut.“

Männer sind seltener nackt

Ich frage die KI auch, warum sich weniger Männer als Frauen gerne nackt zeigen? ChatGPT: „Die Präferenzen und Entscheidungen, sich nackt zu zeigen, können von Person zu Person unterschiedlich sein, unabhängig vom Geschlecht.“

Es sei jedoch allgemein bekannt, dass Nacktheit in der Gesellschaft oft unterschiedlich betrachtet wird, je nachdem, ob es um Männer oder Frauen geht.“

Männer weniger sexualisiert

Traditionell wurden Frauen in vielen Kulturen aufgrund von Geschlechterstereotypen als Objekte der Begierde betrachtet. Dies habe – so ChatGPT – dazu geführt, dass Nacktheit bei Frauen oft mehr Aufmerksamkeit und Nachfrage erhält. Es gibt eine lange Geschichte von Frauen in Kunst, Unterhaltung und Werbung, die ihre Nacktheit betonen.

Männer hingegen wurden historisch gesehen weniger stark sexualisiert und hatten daher möglicherweise weniger Anreize, sich nackt zu zeigen. Dies kann zu einem kulturellen Unterschied in Bezug auf die Häufigkeit der nackten Darstellung zwischen Männern und Frauen beitragen.

Bleiben Sie fröhlich. Bis nächsten Freitag. Auf einen Cappuccino…

Ihr Peter Jamin

