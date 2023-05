Jazz? Los geht´s – mit OB Keller als Drummer

Am Freitag beginnt die Jazz Rally in Düsseldorf. Zahlreiche Highlights und musikalische Leckerbissen stehen auf dem Programm. Ob der Auftakt dagegen einer sein wird? Nun denn. Der Grund: Düsseldorfs OB Stephan Keller will selbst die Drumsticks wirbeln.

Der offizielle Beginn ist am Rally-Freitag um 18.00 Uhr auf der Sparda-Bühne am Schadowplatz. Mit dabei sind Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf und Schirmherr des Festivals, Otto Lindner, Sprecher des Vorstands des Veranstalter Destination Düsseldorf, sowie die Künstlerischen Leiter Reiner Witzel und Nils Gropp. Nachdem der Worte genügend gefallen sein werden, wird der begeisterte Hobby-Schlagzeuger Keller selber zu den Sticks greifen und zusammen mit dem künstlerischen Leiter Reiner Witzel und anderen Musikern ein Stück performen.

Ein Debut feiert bei der diesjährigen Rally die Kooperation mit Rhein-Taxi. Für das Festival werben 130 Rhein-Taxis. Sie sind auf den Türen mit gut sichtbaren Rally-Hinweisschildern ausgestattet und machen das Festival optisch noch präsenter. Zudem übernimmt Rhein-Taxi für die kommenden drei Jahre den Künstler- und VIP-Shuttle des Musik-Wochenendes. Michael Mühlin, Geschäftsführer von Rhein-Taxi Düsseldorf: „Wir freuen uns drauf, auch bei der Jazz Rally unseren guten Ruf als Düsseldorfs Premium Taxiservice unter Beweis zu stellen.“

Düsseldorfs Lokalmatador Dieter Falk stellt bei der Rally seine neue Band vor und wird nach einer fünfjährigen Pause eine musikalische Reunion von Falk & Sons feiern. Das Zusammenspiel mit seinen Söhnen Max und Paul steigt am Ende des Konzerts (Freitag, 18 Uhr, Rheinterrasse).

Zu guter Letzt die ehrwürdige Rheinterrasse. Das Herzstück der Rally ist in diesem Jahr erstmalig das traditionelle Haus am Rhein, wo insgesamt zehn Konzerte stattfinden. Dafür stehen mit dem der großzügigen Radschlägersaal und Rheingoldsaal mit seinem Charme der 20er-Jahre gleich zwei Säle zur Verfügung. Carla Stockheim, Gesellschafterin Stockheim GmbH: „Ich liebe Musik, und zwar alle Stilrichtungen. Das Konzert von Culcha Candela am Samstag wird sicherlich großartig. Wir sind froh und stolz, dass die großen Konzerte bei uns in der Rheinterrasse stattfinden!“ Die Vorteile dieser Location liegen auf der Hand: Wetterunabhängigkeit, gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und eine auf Veranstaltungen ausgerichtete professionelle Infrastruktur.

Jazz noch schnell die letzten Karten buchen und auf geht´s zur Jazz Rally 2023.

Foto: Elena Hill / DD