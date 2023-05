Jazz Rally: Kraftwerk auf eine besondere Art

Was für ein spezieller Vorbote der Jazz-Rally am kommenden Wochenende! 25 Saxophonistinnen und Saxophonisten kaperten am Wochenende die Altstadt und marschierten mit einer musikalischen Hommage an Kraftwerk durch die Gassen und vors Düsseldorfer Rathaus.

„Wir sind die Roboter“ intonierten die Musiker und spielten nicht allein an das Düsseldorfer Elektronikquartett an. Denn: Die „Roboter“ sind auch Programm im Konzert von Senor Coconut am Freitag in der Rheinterrasse, zu dem alle Mitwirkenden als Dankeschön eingeladen sind. Senor Coconut wird bei der Rally eben dieses Stück und andere Kraftwerk-Lieder auf besondere Art und Weise präsentieren wird. Dabei wird der künstlerische Jazz-Rally Leiter Reiner Witzel auf der Bühne Unterstützung leisten.

Überhaupt Reiner Witzel. Er schaffte es in der Rekordzeit von einer Stunde mit den freiwilligen Musikern, die das erste Mal miteinander musizierten, den Kraftwerk-Klassiker einzustudieren.

Die Jazz-Rally beginnt am Freitag und endet am Sonntag. Tickets gibt´s hier.

Foto: Destination Düsseldorf