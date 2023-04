Jazz Rally zieht vom Burgplatz in die Rheinterrassen

Um ehrlich zu sein: Endlich! Die Jazz Rally an Pfingsten gibt den Burgplatz frei und wandert in die Rheinterrassen. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Parallelkonzerte in Rheingold- und Jan-Wellem-Saal, weniger Auf- und Abbau sowie Sicherheitspersonalkosten und vor allen Dingen: Kein großes „Geknubbel“ mehr an sonnigen Pfingsttagen zwischen Wehrmauer und der mobilen Konzerthalle. Alles richtig gemacht. Und das Programm? Wurde dabei auch alles richtig gemacht?

Für Oberbürgermeister Stephan Keller schon. Der neue Standort – „Das neue Herz der Jazz Rally“ – und das Programm finden seine Zustimmung, wobei er sich natürlich Kid Creole & The Coconuts bei der Präsentation des Programms als persönliches Highlight herauspickte. Dabei ist die diesjährige Jazz Rally unbestritten ein Bündel an Highlights (das ausführliche Programm gibt´s hier). Insgesamt werden 63 Konzerte auf 19 Bühnen vom 26. bis 28. Mai Jazz, Swing, Funk, Soul, Blues und Pop die Landeshauptstadt in eine neue Klangschale hüllen. Main-Act, so der Veranstalter Destination Düsseldorf in einer Mitteilung, sei die legendäre Latin-Band Culcha Candela.

Allerdings – und das ist ein kleiner Wehrmutstropfen – müssen für alle 25 „Indoor-Konzerte“ Tickets gekauft werden. Die liegen in der Preisspanne von 14 Euro bis 50 Euro für bereits erwähnte Band Culcha Candela. Zur Begründung führt die Destination Düsseldorf an, dass das letztjährig eingeführte Konzept des Einzeltickets „Jazz-Liebhabern Planungssicherheit und echte Konzertgenüsse, den Musikern die angemessene Wertschätzung entgegenbringt.“

So bleibt der alten Idee der wechselnden freizugängigen Konzerte und das persönliche Experiment, sich auch mal dem Free-Jazz in einem Raum auszusetzen, auf die Outdoor-Konzerte beschränkt.

Streets of Sound

Neu neben dem neuen Hauptspielort ist auch die Idee der „Streets of Sound“. Am gesamten Rally-Wochenende sollen Marchingbands durch die Innenstadt und Altstadt ziehen und zum Zuhören oder tanzen animieren. Das neue Konzept startet in diesem Jahr mit drei Bands pro Tag, soll aber zukünftig ausgebaut werden, so die Destination Düsseldorf.

Nochmal zurück zur Rheinterrasse. Denn ein weiterer Aspekt und Vorteil dieser Location besteht darin, Konzerte auch nach 22 Uhr noch stattfinden zulassen, nämlich die zunehmenden Anwohnerbeschwerden. Wobei: gilt Oberkassel auf der anderen Rheinseite als „Anwohner“?

Nochmal die Rahmendaten: Die schauinsland-reisen Jazz Rally läuft an Pfingsten vom 26. bis 28. Mai 2023. Tickets gibt´s auf der Seite der Jazz-Rally unter duesseldorfer-jazzrally.de.