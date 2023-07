JUMPSTART: Last Minute-Ausbildungsbörse zum Ferienschluss

Bei der Ausbildungsstellen-Börse „JUMPSTART – Dein Sprung in die Ausbildung“ zum Ferienende am Donnerstag, 3. August von 10:00 bis 14:00 Uhr, können sich Jugendliche einen Ausbildungsplatz für das Jahr 2023 sichern – ganz ohne Bewerbungsschreiben. In Kurzinterviews gewinnen die ausstellenden Arbeitgeber einen ersten Eindruck, auf ein Bewerbungsschreiben wird verzichtet. Und damit der erste Eindruck stimmt, unterstützt die Berufsberatung die Interessenten. Die Messe findet im Beratungscenter der Agentur für Arbeit Düsseldorf, Grafenberger Allee 33 in Düsseldorf statt.

„Für viele Jugendliche stellt das Bewerbungsschreiben eine ganz schöne Hürde dar“, beobachten Christian Brinkmeier, Teamleiter der Berufsberatung in der Agentur für Arbeit, und sein Team immer häufiger. „Im direkten Gespräch mit einem Arbeitgeber präsentieren sich die Jugendlichen dann aber oft wirklich gut, motiviert und interessiert.“ Aus dieser Überlegung entstand das neue Format, das am vorletzten Ferientag stattfindet.

Es reicht, wenn die Jugendlichen ihre Zeugnisse und einen Lebenslauf in Papierform oder digital mitbringen. Formale Unterlagen spielen bei dieser Messe eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es, dass die ausbildungsinteressierten Besucherinnen und Besucher Lust haben, die Unternehmen kennen zu lernen. In kurzen Gesprächen erfahren sie, welche Möglichkeiten sich ihnen mit der Ausbildung bieten. Auch, wer an einem Praktikumsplatz oder einer Einstiegsqualifizierung (EQ) interessiert ist, wird fündig. Bei einer Einstiegsqualifizierung handelt es sich um ein längeres Praktikum mit geregelten Lerninhalten. In vielen Fällen kann die Einstiegsqualifizierung (EQ) auf eine anschließende Ausbildung im Unternehmen angerechnet werden.

Insgesamt präsentieren 13 Düsseldorfer Unternehmen ihre Ausbildungs-, Praktika-und EQ-Stellen. Es sind handwerkliche, kaufmännische und medizinische Unternehmen vor Ort. Ob für Technikbegeisterte, Serviceinteressierte oder Autofans – für jeden sollte das Passende dabei sein. Zudem wird es einen Bewerbungsmappen-Check geben und in Impulsvorträgen können sich die Jugendlichen fit für das nächste Vorstellungsgespräch machen.

Die Arbeitsagentur wird bei ihrer Aktion durch zusätzliche Angebote des Jobcenters Düsseldorf, der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer unterstützt. „Wir freuen uns, dass diese wichtigen Partner am Ausbildungsmarkt die Aktion „JUMPSTART“ mit weiteren Beratungs-, Aktions- und Mitmachstationen bereichern“. Am meisten freut sich Christian Brinkmeier jedoch auf die Gespräche mit den jungen Menschen: „Noch am Ende der Sommerferien eine passende Ausbildung direkt zum Mitnehmen zu finden, ist mit unserer Aktion möglich. Kommt vorbei und startet noch in diesem Sommer in eure Zukunft mit tollen beruflichen Perspektiven.“