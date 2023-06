L’Oréal unterstützt den CSD in Düsseldorf

In diesem Jahr wird L’Oréal erstmals beim CSD in Düsseldorf dabei sein. Das interne LGBTIQ+ Netzwerk des Kosmetikunternehmens [email protected] wird am kommenden Samstag mit einer Fußgruppe und einem Soundwagen die PRIDE Demonstration unterstützen und gemeinsam mit rund 40 anderen Gruppen durch die Düsseldorfer Innenstadt ziehen. Gemeinsames Ziel ist es, auf die uneingeschränkte gesellschaftliche Anerkennung und Akzeptanz aller queeren Menschen aufmerksam zu machen.

Auch an unseren Standorten in Österreich und in der Schweiz wird die L’Oréal DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) Tochtergesellschaft wie bereits in der Vergangenheit an verschiedenen LGBTIQ+ Veranstaltungen teilnehmen. So finden beispielsweise am 17. Juni in Wien und Zürich PRIDE Events statt, an denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von L’Oréal teilnehmen. Im Juli wird L’Oréal zudem mit einem großen Truck beim CSD in Köln (9.7.) dabei sein.

„Als großer Arbeitgeber am Standort Düsseldorf mit 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen wir uns sehr, den CSD zu unterstützen“, so Kenneth Campbell, Geschäftsführer von L’Oréal DACH. „Wir freuen uns, dass wir zu den LGBTIQ+ freundlichsten Arbeitgebern in Deutschland gehören und wurden im letzten Jahr erstmals als eines der zehn besten Großunternehmen in dem PRIDE Index der Uhlala Group aufgeführt. Mit unserem internen LGBTIQ+ Netzwerk [email protected] wollen wir eine Arbeitsumgebung schaffen, in der sich jeder und jede wertgeschätzt fühlt – unabhängig von der sexuellen Orientierung.“

Bereits im Jahr 2018 hat L’Oréal als eines der ersten Unternehmen offiziell die UN-Verhaltensstandards zur Bekämpfung der Diskriminierung der LGBTIQ+ Community unterstützt. 2020 hat L’Oréal zudem eine eigene Human Rights Policy für seine Beschäftigten veröffentlicht. Die Leitlinie geht unter anderem auf Personen und Gruppen ein, deren Menschenrechte besonders gefährdet sind. Darüber hinaus setzen sich zahlreiche Marken des Konzerns für die Community ein, darunter NYX Professional Makeup mit ihrer Kampagne „Proud Allies for All“. Im Rahmen der Diversity, Equity & Inclusion Strategie von L’Oréal Austria Germany haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem das interne LGBTIQ+ Netzwerk [email protected] gegründet. Dieses dient als Anlaufstelle für Mitarbeitende und hat das Ziel, eine Unternehmenskultur zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt und der Wertschätzung jedes Einzelnen geprägt ist.

